COUPE DE LA CAF 2017 Les adversaires du MCA et de la JSK connus

Le MC Alger et la JS Kabylie, les deux représentants algériens en coupe de la Confédération de football 2017 seront opposés respectivement à Bechem United (Ghana) et Monrovia CB (Liberia) au tour préliminaire de l'épreuve prévu en février prochain. Les deux clubs algériens joueront le match aller en déplacement entre le 10 et le 12 février 2017 avant la manche retour fixée entre le 17 et le 19 février 2017. En cas de qualification pour les 16es de finale, le MCA jouera contre le vainqueur de la double confrontation entre Akanda (Gabon) et Renaissance du Congo (RD Congo). De son côté, la JSK affronterait le vainqueur de la double confrontation Etoile du Congo (Congo) - Racing de Micomiseng (Guinée équatoriale). En cas d'un éventuel 16es de finale, le MCA jouera le match aller à domicile entre le 10 et le 12 mars 2017 avant le match retour en déplacement entre le 17 et le 19 mars 2017. La JSK, quant à elle, disputera la première manche en déplacement. 12 clubs sont exempts du tour préliminaire de cette compétition.