FC PORTO Nice veut Brahimi en prêt avec option d'achat

L'OGC Nice veut engager le milieu international algérien du FC Porto Yacine Brahimi cet hiver à titre de prêt avec option d'achat, a rapporté avant-hier le quotidien L'Equipe. Les dirigeants des Dragons réfléchissent actuellement à la suite à donner à la proposition niçoise. Par ailleurs, sa participation à la CAN 2017 au Gabon avec l'Equipe nationale ne représenterait pas un obstacle pour les Aiglons qui vont aussi perdre Jean-Michaël Seri (Côte d'Ivoire) et Younès Belhanda (Maroc) durant cette période, souligne la même source. L'OGC Nice s'est illustré lors de la première partie de la Ligue 1 française en remportant le titre honorifique de champion d'hiver devant l'AS Monaco et le Paris SG. Après un début de saison difficile, Brahimi est en train d'enchaîner les matchs avec le FC Porto avec à la clé trois buts marqués dont un en Ligue des champions face à Leicester City (5-0). Brahimi (26 ans) avait rejoint le FC Porto en 2014 en provenance du FC Grenade pour un contrat de cinq ans.