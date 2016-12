LIGUE 2 MOBILIS-15E JOURNÉE Le Paradou pour accentuer son avance

Le leader de la Ligue 2 Mobilis le Paradou AC espère accentuer son avance en accueillant la JSM Skikda, alors que le trio reléguable: GC Mascara, MC El Eulma, et le RC Arba tentera d'amorcer sa mission de sauvetage à l'occasion de la 15e journée, prévue aujourd'hui. La formation paciste (1er, 31 pts), détentrice du titre honorifique de champion d'hiver, aura à coeur de continuer sur la dynamique en tentant de s'offrir la JSMS (7e, 20 pts) qui reste sur une victoire à domicile face au MCE Eulma (1-0). L'USM Blida (2e, 26 pts) accueillera un concurrent direct pour l'accession la JSM Béjaïa (3e, 24 pts) dans un duel qui promet en intensité. Le club blidéen qui aspire à retrouver l'élite du football national est appelé à l'emporter pour rester collé au leader et distancer son adversaire du jour de cinq longueurs. Le CABB Arréridj (4e, 23 pts) effectuera un déplacement difficile à Larba pour donner la réplique à la lanterne rouge le RCA (16e, 8 pts). Si les gars des «Bibans» espèrent décrocher un résultat qui leur permet de rester au contact du podium, le RCA devra impérativement gagner cette rencontre pour sortir de la zone rouge. Le nouveau promu de l'US Biskra (5e, 21 pts) recevra la formation de l'AS Khroub (13e, 16 pts), euphorique suite au carton infligé au GC Mascara (3-0). Même si les joueurs de l'entraîneur Mounir Zeghdoud partiront avec les faveurs des pronostics, les Khroubis ne comptent pas effectuer le voyage en victime expiatoire. L'ASM Oran (10e, 17 pts), battue à domicile face au WA Boufarik (2-1) tentera de se racheter en déplacement sur le terrain du MC Saida (6e, 20 pts) qui joue sur les deux fronts: championnat et coupe d'Algérie. En bas du classement, les deux autres reléguables: GC Mascara (14e, 8 pts) et le MCE Eulma (15e, 8 pts) accueilleront respectivement l'ASO Chlef (8e, 20 pts) et CRB Ain Fakroun (9e, 19 pts) où le faux pas leur est interdit. Le technicien Youcef Bouzidi aspire à réussir ses débuts sur le banc de l'ASO Chlef. Enfin, le WA Boufarik (12e, 16 pts), sous la houlette de Bilel Dziri, accueillera l'A Bousaâda (11e, 17 pts) avec l'objectif de confirmer son succès ramené d'Oran et quitter la zone de turbulences.