LIGUES 1 ET 2 MOBILIS La LFP publie les dispositions réglementaires du mercato

La Ligue de football professionnel a publié les dispositions réglementaires relatives aux compétitions de la saison 2016/2017 pour la 2e période d'enregistrement de joueurs qui a débuté le 15 décembre pour s'étaler jusqu'au 15 janvier prochain. «Les clubs de Ligue 1 sont autorisés à avoir, pour la catégorie des seniors, 27 joueurs professionnels au maximum dont trois gardiens de but obligatoires», a indiqué la LFP. Les formations de Ligue 1 «disposent du droit de recruter cinq joueurs (sous forme de recrutement ou de prêt), dans la limite des 27 joueurs autorisés à l'enregistrement», ajoute l'instance. Concernant la Ligue 2, les clubs peuvent avoir «22 joueurs professionnels et/ou amateurs au maximum dont trois gardiens de but obligatoires. Ils disposent du droit de recruter trois joueurs (sous forme de recrutement ou de prêt), dans la limite des 22 joueurs autorisés à l'enregistrement».

Des dispositions spéciales ont été prévues pour les représentants de l'Algérie dans les compétitions internationales: l'USM Alger et la JS Saoura (Ligue des champions d'Afrique) ainsi que le MC Alger et la JS Kabylie (Coupe de la CAF). «En cas de fin de contrat et à la demande d'un club qualifié pour les compétitions internationales, les contrats des joueurs concernés de ce club sont prolongés automatiquement jusqu'au dernier match international de la même saison». Enfin, pour les catégories réserves, les clubs ont le droit d'inscrire 22 joueurs professionnels et/ou amateurs au maximum y compris trois gardiens de but obligatoires.