MATCH AMICAL ALGÉRIE-MAURITANIE LE 7 JANVIER À BLIDA En attendant de confirmer le second test

La sélection algérienne affrontera son homologue mauritanienne le 7 janvier prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida à 17h, pour son premier match amical dans le cadre de ses préparatifs de la CAN de 2017. La Fédération algérienne de football qui a annoncé l'information sur son site officiel, n'a pas évoqué, en outre, la deuxième rencontre amicale que les deux formations devraient disputer le 10 du même mois. Les Verts entameront le 2 janvier prochain au Centre technique de Sidi Moussa, leur stage en vue de la CAN. Leur départ vers le Gabon est prévue pour le 12. Lors de la CAN, les protégés de l'entraîneur belge George Leekens, qui n'a pas encore dévoilé la liste des 23 joueurs concernés par le rendez-vous continental, évolueront dans le groupe B en compagnie du Zimbabwe, Tunisie et Sénégal.

Les rencontres de cette poules sont programmées à Franceville.