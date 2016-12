MC ALGER Le Doyen champion d'hiver six ans après

Le MC Alger a remporté le titre honorifique de champion d'hiver de la Ligue 1, six ans après sa dernière distinction du genre, affichant ses ambitions de s'adjuger le trophée de champion d'Algérie que le club de la capitale n'a plus remporté depuis 2010. «Cette consécration est certes symbolique, mais elle est très motivante sur le plan psychologique. Cela prouve tout simplement qu'on est sur la bonne voie.», a déclaré à la presse Nacer Bouiche, le manager général des Vert et Rouge à l'issue de la victoire à domicile de son équipe face à l'USM Bel Abbès (3-1), jeudi en ouverture de la 15e et dernière journée de la phase aller. Les Vert et Rouge avaient justement leur destin entre les mains. Un succès leur permettait de préserver leur fauteuil de leader, au moment où le dauphin, l'USM Alger, qu'ils distançaient d'une seule unité, rendait visite à la JS Saoura (défaite 1-0). Les protégés de l'entraîneur Kamel Mouassa, qui a succédé à Djamel Menad à mi-chemin de la phase aller, n'ont ainsi pas raté l'aubaine en décrochant une victoire somme toute méritée, de l'avis des observateurs. «Franchement, le titre de champion d'hiver n'était guère un objectif pour nous en début de saison. On visait seulement une place sur le podium. C'est de bon augure pour l'avenir.», s'est encore réjoui Bouiche. Et si les protégés de Mouassa sont parvenus à se hisser à la première marche du classement, c'est grâce notamment à leur parcours en dehors de leurs bases où ils ont obtenu 11 unités, grâces auxquelles le MCA termine la phase aller comme meilleure équipe à l'extérieur. Le secteur défensif mouloudéen est l'autre atout majeur du Doyen. La formation algéroise n'a concédé que 9 buts en 15 matchs, pour occuper la deuxième place au classement des meilleures défenses que domine le MC Oran avec 8 buts encaissés en 14 matchs. Le MCA, détenteur de la précédente édition de la coupe d'Algérie, a de fortes chances aussi de se qualifier aux quarts de finale de cette épreuve. Le club accueillera mardi l'US Béni Douala, pensionnaire de la division nationale amateur (Gr, Centre), en attendant son entrée en lice dans la coupe de la Confédération africaine de football lorsqu'il donnera la réplique en février prochain aux Ghanéens de Bechem United pour le compte du tour préliminaire.