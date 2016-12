MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN 2016 Mahrez dans le Top 3, Slimani out

L'international algérien de Leicester City Riyad Mahrez est toujours en course pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année 2016, alors que son coéquipier Islam Slimani ne figure plus sur la short liste (3 joueurs) dévoilée avant-hier par la CAF. Les deux autres joueurs encore en lice pour le trophée sont le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund) et le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool). Mahrez, 7e du classement du Ballon d'or 2016 de France Football, s'est illustré avec les Foxes en contribuant grandement au titre historique de champion d'Angleterre remporté par cette formation. Il a été récompensé en fin d'exercice par le trophée honorifique de meilleur joueur de la Premier League. Il aspire cette fois-ci à succéder au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang comme meilleur joueur africain de la CAF. Depuis la création du Ballon d'or africain, seuls deux joueurs algériens ont réussi à se l'adjuger. Il s'agit de Lakhdar Belloumi (1982) et Rabah Madjer (1987). La cérémonie de remise des Glo-CAF Awards 2016 aura lieu le jeudi 5 janvier 2017 à Abuja, au Nigeria.