PROTOCOLE D'ACCORD CNAS-LFP SIGNÉ À ALGER Enfin un professionnalisme réglementé

En vertu de ce protocole d'accord, le staff technique sportif, médical et joueurs bénéficieront des avantages en matière de protection sociale en application du décret exécutif 16-152 du 23 mai 2016.

Un protocole d'accord a été signé mercredi dernier à Alger par la Ligue de football professionnel (LFP) et la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas), portant sur l'application des dispositions du décret 16-152 fixant l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale de l'encadrement des clubs professionnels de football. Cet accord a été signé par le directeur général de la Cnas, Tidjani Hassan Heddam et le président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Kerbadj, en présence du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua. La cérémonie de signature qui s'est déroulée au centre familial de la Cnas de Ben Aknoun (Alger) a vu la présence de présidents et représentants des 38 clubs professionnels de football, en plus des cadres centraux et des directeurs d'agences Cnas concernées. En vertu de ce protocole d'accord, le staff technique sportif, médical et joueurs des clubs professionnels de football bénéficieront des avantages en matière de protection sociale en application du décret exécutif 16-152 du 23 mai 2016 qui fixe l'assiette de cotisation à 15 fois le Snmg (270 000 DA). Le taux de cotisation des clubs a été fixé à 34,5% (9% pour les joueurs et 26% à la charge des clubs), en plus d'un taux de 0,5% représentant la quote-part du Fonds national de péréquation des oeuvres sociales. Selon les dispositions de l'article 57 de la loi de finances complémentaire (LFC) de 2015, un échéancier est accordé aux clubs professionnels de football pour s'acquitter des cotisations antérieures et bénéficier de l'annulation des majorations et pénalités de retard.

«La Cnas s'engage par le biais de cet accord à assurer, dans les meilleures conditions, le service des prestations sociales aux assurés sociaux relevant du club sportif professionnel de football. Elle s'engage aussi à faire bénéficier les clubs de toutes les facilités et avantages accordés par les textes de loi en vigueur, à l'instar de tous les assurés sociaux», a déclaré le directeur général de la Cnas, Tidjani Hassan Heddam. Avec la signature de cet accord, tous les clubs relevant de la LFP seront dans l'obligation de se conformer à la loi de sécurité sociale et payer régulièrement les cotisations des joueurs à partir du 1er janvier 2017. Pour ce faire, la Cnas a mis à la disposition des clubs professionnels de football un espace personnel avec un identifiant, permettant le paiement de cotisations à travers le e-paiement (par carte interbancaire/CIB) et le e-banking (virement de compte à compte à distance par Internet).

Les clubs professionnels doivent déclarer leurs joueurs à la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas), sous peine de sanctions allant jusqu'à la défalcation de points et gel de comptes, a averti mercredi à Alger le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj. «Dorénavant, tous les clubs de Ligues 1 et 2 seront dans l'obligation de déclarer leur encadrement technique et de payer régulièrement leurs cotisations à la Cnas, sous peine de sanctions allant jusqu'à la défalcation de points et gel de comptes.», a déclaré Kerbadj à la presse en marge de la signature du protocole d'accord avec la Cnas. «La FAF a procédé au règlement des arriérés des clubs professionnels avant l'année 2016, mais les montants payés seront retenus sur les revenus des clubs.», a-t- il précisé.