SÉLECTION ALGÉRIENNE FÉMININE Stage à Alger du 24 au 29 décembre

La sélection algérienne féminine de football effectuera un stage de préparation du 24 au 29 décembre 2016 au Centre technique national de Sidi Moussa, a annoncé la Fédération algérienne sur son site. Le sélectionneur national Azzeddine Chih a convoqué 26 joueuses pour prendre part à ce regroupement. L'Affak Relizane et le FC Constantine sont les clubs les plus représentés dans cette liste avec six joueuses pour chaque équipe. Toutes les joueuses convoquées évoluent au championnat d'Algérie.