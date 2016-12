TOURNOI DE «TRI NATIONS» DE RUGBY Le Maroc remporte le trophée à Oran

La sélection marocaine de rugby a remporté le trophée du tournoi «Tri-nations» après avoir battu, mercredi au stade «Ahmed Zabana» d'Oran, son homologue tunisienne sur le score de 14 à 12, pour le compte de la 2e journée de ce tournoi international. En première mi-temps, les Marocains ont réalisé le seul essai du match par Karim Kadiri à la 21' et les Tunisiens ont marqué trois pénalités transformées par Khalifa Chems. Les Marocains ont repris les commandes en 2ème mi-temps grâce à trois pénalités de Yann Rousset (16e, 25e, 30e), profitant des erreurs tunisiennes. Les «Lions de l'Atlas» enregistrent donc une deuxième victoire en deux matchs, devant une assistance assez moyenne constituée de familles et de fans de la balle ovale. La sélection tunisienne rencontrera, samedi pour la deuxième place du tournoi, la sélection algérienne, battue 12-11 par le Maroc lors de la journée inaugurale. Ce premier tournoi «tri-nations», inscrit dans le calendrier de la Fédération internationale de rugby, compte pour le classement mondial du «World Rugby» et constitue un tremplin pour préparer les échéances africaines prévues au mois de mars prochain.