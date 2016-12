LE COACH DE L'EN A ANNONCÉ UNE LISTE ÉLARGIE DE 32 JOUEURS Leekens et la FAF cachent leur jeu

Le coach national et le président de la FAF ont fixé les demi-finales comme objectif à la CAN 2017

De 27 joueurs, la liste de la sélection nationale est passée à 31 avant de s'élargir finalement à 32 où on notera le première convocation pour pas moins de quatre nouveaux alors que du côté des locaux, on compte six joueurs dont deux gardiens de but.

Pour ces changements opérés dans la liste, il y a lieu de relever que «de la discussion jaillit la lumière» et les débats entre les concernés par cette liste a fait que pour la première fois, on ne parle plus des joueurs réservistes pour éviter de toucher au moral des joueurs en question. Car au fond et à un ou deux joueurs près, d'aucuns Algériens pourraient citer la liste des «23» selon des affinités. Or, il s'avère que les critères de choix changent logiquement d'une personne à l'autre et donc d'un technicien à un autre et d'un responsable à un autre. Maintenant que la liste élargie vient d'être publiée officiellement par la FAF dans l'ordre alphabétique, il ne reste plus au patron technique des Verts de choisir ses «23» d'ici au début du mois prochain, soit avant le départ des Verts en direction de Franceville au Gabon. En parcourant la liste des 32 joueurs convoqués, la première remarque est de constater l'absence du défenseur Essaïd Belkalem. Il se trouve que le club l'US Orléans avait déjà annoncé sur son site que son international algérien a été retenu sur la liste élargie de l'EN algérienne en vue de la CAN 2017. Mais finalement, ce dernier a été zappé pour une raison qu'on ignore.

D'autre part, on remarque que parmi les 32 joueurs présélectionnés, quatre joueurs font leur apparition pour la première fois chez l'EN. Il s'agit des défenseurs Ayoub Azzi (MC Alger), Mohamed Benyahia (USM Alger), Mokhtar Belkhiter (Club Africain de Tunis) et l'attaquant Idriss Saâdi (Courtrai, Belgique). Par contre, on notera des absences tels Benlamri, Zeffane, Tahrat, Mesloub et Aït Athmane sans oublier le gardien de but, Zemmamouche. En revanche, quatre jours font leur retour chez les Verts. Il s'agit de Djamel Mesbah (Crotone), Rabie Meftah (USM Alger), Ramy Bensebaïni (Rennes) et Ishak Belfodil (Standard Liège) reviennent dans les plans du staff technique des Verts.

En résumé, Leekens a réitéré sa confiance au même groupe qui a disputé les deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, excepté Mehdi Tahrat (Angers). Cette liste sera réduite à 23 joueurs qui débuteront le 2 janvier prochain un stage à Sidi Moussa avant de se rendre au Gabon le 12 du même mois.

Entre temps, la sélection nationale affrontera son homologue mauritanienne le 7 janvier prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida à 17h, pour son premier match amical dans le cadre de ses préparatifs de la CAN de 2017. En principe la deuxième rencontre amicale entre les deux formations devraient être disputées le 10 du même mois et à huis clos pour les dernières retouches du staff technique. Ainsi, même si plusieurs interrogations peuvent surgir au lendemain de cette action de Leekens et la FAF, l'annonce de la liste finale fera certainement jasé les spécialistes et les observateurs et qui en dira long sur les choix du coach de l'EN lors du tournoi gabonais. Lors du rendez-vous continental, les Verts évolueront dans le groupe B en compagnie du Zimbabwe, Tunisie et Sénégal. Les rencontres de cette poules sont programmées à Franceville.



Liste élargie:

Gardiens de but: Malik Asselah (JSK), Raïs M'Bolhi (sans club), Chemseddine Rahmani (MOB)

Défenseurs: Ayoub Azzi (MCA), Hichem Belkaroui (ES Tunis), Ramy Bensebaïni (Rennes), Benyahia Mohamed (USMA), Bentaïba Cadamuro (Servette Genève), Houari Ferhani (JSK), Faouzi Ghoulam (Naples), Aïssa Mandi (Betis Séville), Carl Medjani (Leganes), Rabie Meftah (USMA), Djamel Mesbah (Crotone), Mokhtar Belkhiter (Club Africain).

Milieux: Mehdi Abeïd (Dijon), Ismaïl Benaceur (Arsenal,), Nabil Bentaleb (Schalke 04), Yacine Brahimi (FC Porto), Sofiane Feghouli (West Ham), Rachid Ghezzal (Lyon), Adlène Guedioura (Watford), Riyad Mahrez (Leicester City), Adam Ounas (Bordeaux), Saphir Taïder (Bologne).

Attaquants: Ishak Belfodil (Standard Liège), Yassine Benzia (Lille), Baghdad Bounedjah (Al Sadd), Idriss Saâdi (Courtrai), Islam Slimani (Leicester City), Hilal Soudani (Dinamo Zagreb), Sofiane Hanni (Anderlecht).