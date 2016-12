LIGUE 1 MOBILIS - 15E JOURNÉE:CA BATNA-RC RELIZANE (AUJOURD'HUI-14H30) Le Rapid risque gros dans les Aurès

Par Bachir BOUTEBINA -

Hadj Aïssa et ses partenaires face à un solide adversaire

Maintien oblige, les camarades de Maâzouzi mettront à profit le soutien du public du stade Sefouhi, pour venir à bout d'une formation visiteuse qui reste fragile hors de ses bases.

Désormais non concernés par la coupe d'Algérie, au lendemain de leurs dernières éliminations respectives en date des 16es de finales, les Chaouis du CAB et les Relizanais du RCR jouent dans quelques heures dans l'ancestral stade Sefouhi un ultime match de championnat de la Ligue 1 Mobilis, à enjeu capital dans le bas du tableau.

Les Cabistes des Aurès qui comptent trois points d'avance sur le Rapid de l'Ouest, vont certainement profiter de l'occasion, pour enfoncer davantage des Lions de la Mina, plus que jamais en quête de survie, et dont ce nouveau déplacement à Batna risque fort de s'achever en faveur des coriaces Batnéens. Maintien oblige, les camarades de l'excellent portier Maâzouzi, mettront à profit le soutien du public du stade Sefouhi, pour venir à bout d'une formation visiteuse qui reste fragile hors de ses bases, quand bien même le RC Relizane pratique souvent un football des plus agréables à regarder. Il est donc très clair que cette confrontation entre deux ténors concernés directement par le maintien, devra donner lieu aujourd'hui, à une très rude bataille. Plus que jamais en quête de points, le CA Batna ne peut se permettre de gâcher de nouveaux points à domicile, comme cela a été le cas contre le CS Constantine (0-0).

Les gars du Rapid qui ont eux aussi raté une précieuse victoire à Relizane devant l'USM El Harrach (0-0), vont tenter de résister cet après-midi à Sefouhi de Batna. Autant les trois points sont impératifs pour les protégés du coach Rouabbah, autant un résultat autre que la défaite, est devenu réellement vital pour les poulains du Tunisien Bouakkaz.

Une autre empoignade à six points, au cours de laquelle les coéquipiers du jeune Arribi, l'excellent athlétique attaquant cabiste, mettront certainement à très rude épreuve l'arrière-garde relizanaise. Les Zidane, Guebli et consorts, vont devoir empêcher à tout prix les Batnéens de s'installer dans leur camp, sinon ils risquent fort de subir l'ascendant d'un hôte chaoui dont les rushs vont finir par être payants au tableau d'affichage. Il est donc très clair que des joueurs très expérimentés, comme Allag, Anane, Mekkaoui, et autres l'excellent Aït Fergane, auront tous pour mission importante, de remporter la bataille du milieu de terrain. Il est surtout impératif que l'attaque relizanaise, en manque de réussite depuis trois rencontres, malgré la présence du très redoutable duo Tebbi-Benayad, guette la moindre occasion, pour suspendre la très coriace défense locale du CAB.

Un face-à-face marqué par deux styles de jeu totalement différents, où l'impact du football physique des Batnéens, peut faire plier des Lions de la Mina capables du meilleur, mais souvent fébriles ces dernières semaines. La pression est sérieusement montée d'un cran, tant du côté du CAB qu'au sein du RCR, et le moindre point glâné avant la nouvelle trêve que s'apprête à observer la Ligue 1 Mobilis, sera accueilli comme une véritable bouffée d'oxygène par les deux adversaires du jour. Le Rapid pourra-t-il revenir indemne des Aurès, ou bien au contraire, tomber à Batna contre un CAB qui n'a guère aucune envie de connaître une fin d'année 2016 des plus compliquées?

Un sacré duel dans les Aurès, et dont le résultat final vaudra son pesant d'or dans le bas du classement, notamment pour la plupart des ténors actuellement en très fâcheuse posture.