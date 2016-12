LIGUE 1 MOBILIS - 15E JOURNÉE:JS KABYLIE-CR BELOUIZDAD (AUJOURD'HUI-16H) Faux pas interdit pour les Canaris

Par Bachir BOUTEBINA -

La JSK qui a la particularité de n'avoir pas remporté le moindre succès à domicile, doit impérativement mettre à profit cette 15e et dernière journée pour remporter une première victoire à Tizi-Ouzou.

Cet après-midi, le stade du 1er novembre de Tizi Ouzou abritera une sacrée rencontre au sommet, qui mettra aux prises les Canaris du Djurdjura et les Rouge et Blanc du Chabab de Laâqiba. Un match couperet pour le club numéro un de la Kabylie, face à un ténor Belouizdadi classé à la dixième place avec 16 points, et qui entend bien s'éloigner de la zone rouge qu'occupe actuellement son prestigieux hôte kabyle, premier relégable avec 13 points.

Un véritable match à six points entre deux ténors, et au cours duquel les Canaris sont désormais plus que jamais, complètement dos au mur car tout faux pas est bel et bien interdit aux protégés du Tunisien Sofiane Hidoussi.

La JSK qui a la particularité de n'avoir pas remporté à ce jour le moindre succès à domicile, doivent impérativement mettre à profit cette 15ème et dernière journée de la phase aller de la Ligue 1 Mobilis, pour remporter à tout prix aujourd'hui une première victoire à Tizi-Ouzou, où les milliers d'inconditionnels des Canaris sont véritablement à bout de patience. Pour preuve, à la veille de cette rencontre, un groupe de supporters très remonté contre les coéquipiers de Rial, ont vivement interpellé les joueurs kabyles, au terme d'une séance de préparation d'avant-match, qui a failli dégénérer.

La formation phare de la ville des Genêts est donc plus que jamais sous pression, et le stress est devenue de plus en plus palpable dans les rangs des Canaris, qui devront à tout prix se sortir d'une situation devenue de plus en plus compliquée dans le bas du classement.

Une fois n'est pas coutume, le coach Hidoussi dispose d'un effectif au complet, et le onze kabyle que s'apprête à aligner cet après-midi le technicien tunisien, sera certainement renforcé par le retour de plusieurs éléments, absents lors du match perdu à Sidi Bel Abbès face à l'USMBA. Il est donc acquis d'avance que les Ferhani, Raïah, et consorts, joueront aujourd'hui à couteaux tirés devant un onze belouizdadi en net regain de forme depuis l'arrivée de l'emblématique coach marocain Badou Zaki.

Le CRB qui a souvent réussi ses sorties au stade du 1er-Novembre, pense être réellement en mesure de revenir ce soir de Tizi Ouzou avec un résultat autre que la défaite.

Les Rebbih, Fahem Bouazza, et autres Yahia Chérif, ont quelque peu retrouvé de leur verve sous la houlette de Zaki Badou, et un joueur comme Lakroum, pourrait s'avérer un véritable poison pour l'arrière-garde kabyle. Dixit Rebbih: «Le Chabab a les armes pour battre la JSK!». Côté kabyle, le coach Hidoussi est profondément convaincu que seule une victoire aujourd'hui aux dépens du CRB, pourra mettre fin à la crise à laquelle font face les Canaris du Djurdjura. Toute la Kabylie retient désormais son souffle, tant il est vrai que ce grand traditionnel choc kabylo-belouizdadi constituera un enjeu de taille pour les deux prestigieux protagonistes du jour. Deux ex-grands du football national, et qui s'affrontent dans quelques heures, pour le gain d'un match, ô combien vital pour la JS Kabylie!

Un face-à-face qui promet sur tous les plans, et à l'occasion duquel la tension sera omniprésente, résultat oblige. Le Tunisien Sofiane Hidoussi et le célèbre Marocain Badou Zaki se défieront pour la première fois pour l'octroi d'un match qui vaut désormais son véritable pesant d'or, avant de terminer l'année 2016 sur la prestigieuse épreuve populaire.