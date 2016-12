CONSCIENT DES MENACES QUI PÈSENT SUR LE SPORT ÉQUESTRE Ould Ali exige la réhabilitation du club hippique d'Annaba

Par Wahida BAHRI -

L'avancement du projet est à 90% pour le moment

L'instruction du ministre de la Jeunesse et des Sports, quant à la réhabilitation sans plus tarder du club hippique d'Annaba, semble décevoir les loubards du foncier à Annaba.

C'est là, la première instruction de El Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports, lors de sa visite de travail et d'inspection, effectuée mardi dernier à Annaba. Estimant à sa juste valeur la contribution de cette discipline dans la promotion du sport algérien, le commis de l'Etat a instruit Youcef Cherfa, wali d'Annaba de veiller personnellement à l'achèvement des travaux de réhabilitation du club, et d'apporter tous les apports financiers et logistiques pour l'achèvement des travaux de cet espace équestre, convoité tant par les jeunes adeptes de cette discipline, que par les familles d'Annaba. Rappelons que le projet de réhabilitation du club hippique de Aïn Achir est à l'arrêt depuis 2014, après avoir fait l'objet de travaux de bricolage, au montant de l'octroi d'une enveloppe de 4,3 milliards de centimes. Des opérations touchant notamment la carrière d'entraînement et de compétition. Deux infrastructures impraticables de par leur non-conformité au cahier des charges... Par ailleurs, il est à noter que pendant que les fiches techniques présentées au ministre de la Jeunesse et des Sports, faisaient état de l'avancement du projet de réhabilitation à hauteur de 90%, la réalité était tout autre. Car, le commis de l'Etat a fait une visite guidée. En somme, et pour une raison ou une autre, on n'a montré que ce qu'on a voulu... C'est pour dire que beaucoup de choses n'ont pas été révélées sur la vraie situation de ce club classé cinquième à l'échelle nationale. Néanmoins, le ministre ayant eu écho de la situation prévalant au sein de cette infrastructure sportive, et mieux encore, étant conscient de la menace pesante sur le sport équestre, de par les tentatives orchestrées par (...), il a ordonné et sans plus tarder sa réhabilitation, au profit d'une situation plus qualitative de cette discipline en Algérie. Le ton dur des instructions du ministre de la Jeunesse et des Sports est tombé comme un couperet, notamment dans le camp des forces occultes qui tentent contre vents et marrées de s'accaparer les dizaines d'hectares du club. Au cours du périple de sa visite, El Hadi Ould Ali, a inspecté dans la commune de Séraidi, le Creps (Centre régional d'éducation physique et sportive), de préparation des sélections nationales. Le ministre a qualifié cet établissement de pôle sportif stratégique pour le sport national. Sa réhabilitation permettrait de recevoir l'élite du sport national et international. Dans ce sens, il convient de rappeler que le Creps, du temps de sa gloire était le pôle de l'éducation physique et sportive en Afrique. Squatté par les familles d'Aïn Barber (Séraïdi), qui avaient fui les hordes terroristes durant les années 1980/1990, le Creps s'était profondément dégradé. Situation obligeant l'Etat à octroyer d'importants fonds, qui jusqu'à la mise sous presse, ont atteint pour sa réhabilitation, modernisation et extension quelque 180 milliards de centimes, pour un taux d'avancement de travaux à hauteur de 70% sur une durée de plus de 20 ans. Estimant la cadence soutenue des travaux, le ministre a exigé sa réception avant la fin du 1er semestre 2017. Soulignant à cet effet que, «l'effort de relance du Centre permettra son exploitation pour la formation et la préparation des équipes nationales dans les diverses disciplines». Autre projet inspecté par Ould Ali, celui d'une base pour les sports aquatiques sur la plage Belvédère. Un espace sportif très attendu par les adeptes de cette discipline. Outre l'inspection de structures sportives déjà existantes dans la wilaya d'Annaba, le ministre de la Jeunesse et des Sports a également procédé à l'inauguration d'autres espaces sportifs au niveau de plusieurs communes. A El Hadjar, le ministre a inauguré un complexe sportif de proximité et a visité le chantier d'une salle omnisports de 3 000 places à la cité Safsaf où il a suivi un exposé d'une étude technique destinée à surmonter les entraves pouvant survenir lors de la poursuite des travaux. Un autre acquis pour le secteur du sport pour la wilaya d'Annaba, le complexe des jeunes talents sportifs, ouvert après la requalification de plusieurs anciennes structures sportives, pour accueillir les clubs et associations sportives encadrant les jeunes de moins de 14 ans. Dans l'élan de sa visite le ministre s'est enquis du projet de réalisation d'un stade de football de 5 000 places à la cité Tacha dans la commune de Berrahal. Dans son intervention, le ministre de la Jeunesse et des Sports a révélé que «que le secteur de la jeunesse et des sports dans la wilaya d'Annaba a bénéficié, au titre des différents plans quinquennaux de 184 opérations pour une enveloppe de 8,2 milliards DA dont 50% concrétisés». Mettant l'accent sur l'intérêt accordé par l'Etat à la jeunesse de tout le pays, le ministre de la Jeunesse et des Sports a révélé qu'environ 1 500 jeunes se rendront du 25 au 30 décembre courant à Illizi et Djanet dans le cadre de la manifestation «Algérie, hôte de son désert». «La manifestation s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'encouragement des échanges de jeunes entre les différentes régions du pays et d'animation sportive et culturelle en faveur des jeunes», a expliqué le ministre. Sur la manifestation, le premier responsable du sport en Algérie a déclaré: «L'événement donnera lieu à l'organisation d'une semaine olympique pour les jeunes catégories à Illizi et d'excursion découverte à Djanet».

W.B