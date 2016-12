BENSEBAINI RETENU PAR LEEKENS "Je rêve de disputer la CAN avec mon pays"

Le défenseur Ramy Bensebaini, s'est dit «très motivé» pour réaliser une coupe d'Afrique des nations de 2017 de «haute facture» s'il venait d'être retenu dans la liste finale de la sélection algérienne en prévision de cet évènement, après avoir figuré dans une liste primaire de 32 joueurs dévoilée jeudi par la Fédération algérienne de football. «Comme tout joueur, je rêve bien sûr de disputer la CAN avec la sélection de mon pays. J'attends impatiemment la liste finale des joueurs qui seront concernés par l'épreuve, et je souhaite évidemment y faire partie», a déclaré le joueur de Rennes (Ligue 1) au micro de beIN Sports, Bensebaini n'a plus été convoqué en sélection algérienne depuis mars 2016. Auparavant, il avait été retenu à trois reprises, mais sans qu'il ne dispute la moindre minute des matchs pour lesquels il était convoqué. «Certes, je n'ai pas apprécié ma mise à l'écart des dernières rencontres de l'Equipe nationale, mais à l'arrivée, je me devais de respecter les choix du sélectionneur», a reconnu le joueur de 21 ans. Transféré à Rennes l'été passé par Paradou AC (Ligue 2) après une saison de prêt à Montpellier (Ligue 1, France), le natif de Constantine a fait plusieurs apparitions au sein de l'équipe type du club breton que dirige l'ancien sélectionneur d'Algérie, le Français Christian Gourcuff. «Je dois dire que je suis chanceux de travailler sous la coupe d'un entraîneur qui me connaît assez bien pour avoir été le premier à me convoquer en sélection algérienne. Je suis en train d'appendre beaucoup de lui», s'est encore réjoui Bensebaini. Lors de la CAN, prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février prochains, l'Algérie évoluera dans le groupe B en compagnie du Zimbabwe, de la Tunisie et du Sénégal.