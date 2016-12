COMITÉ EXÉCUTIF DE LA CAF Raouraoua annonce sa candidature

Le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua, a annoncé sa candidature pour un nouveau mandat au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de la discipline dont les élections auront lieu en mars prochain.

Raouraoua, qui s'exprimait vendredi soir au micro d'Ennahar TV, fait partie du comité exécutif de la CAF depuis plusieurs années, mais a perdu, il y a quelques mois, son siège au niveau du comité exécutif de la Fédération internationale de football (FIFA).

Le responsable de 69 ans, également vice-président du l'Union des associations de football arabe (UAFA) n'a, en revanche, pas voulu se prononcer sur son éventuelle candidature à sa propre succession à la présidence de la FAF dont l'assemblée élective est prévue aussi pour mars prochain. «Il est encore prématuré d'en parler», s'est-il contenté de dire.

Par ailleurs, Raouraoua a réitéré ses ambitions de «revenir avec le trophée continental» lors de la coupe d'Afrique des nations de 2017 programmée au Gabon du 14 janvier au 5 février.



«Les joueurs de l'EN se sont vus trop beaux»

Le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua, explique les dernières contre-performances de l'Équipe nationale par un excès de confiance de la part des joueurs. «Après deux participations à la Coupe du monde, les joueurs de l'EN se sont vus trop beaux. Ils pensaient qu'ils étaient les meilleurs et les plus intelligents, sans le prouver sur le terrain», a déclaré à Ennahar TV le président de la FAF, qui veut ainsi secouer les camarades de Carl Medjani avant la CAN 2017. «À la fin du match contre le Nigeria, j'ai demandé des explications à Mahrez qui brille plus à Leicester et il m'a répondu qu'il était handicapé et étouffé par les conditions climatiques sévissant en Afrique», a révélé Raouraoua, tout en annonçant dans ce nouvel entretien accordé à une chaîne privée sa candidature au Comité exécutif de la CAF dont les élections se tiendront en mars prochain.