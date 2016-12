CONVOQUÉ PUIS ÉCARTÉ L'énigme Belkalem

Expérimenté et déjà intégré, l'actuel défenseur central de l'US Orléans paraissait pourtant un choix logique en ces temps où l'EN manque affreusement de défenseurs centraux de qualité.

Essaïd Belkalem ne figure pas dans la liste des 31 joueurs retenus par Georges Leekens pour le stage de Sidi-Moussa en prévision de la CAN 2017. Rien d'anormal, diriez-vous. Oui, mais il se trouve qu'initialement, le défenseur de l'US Orléans Loiret a été destinataire au courant du mois de décembre de la convocation de l'ex-joueur de Watford. Là, on n'y comprend plus rien. Initialement, Essaid Belkalem devait prendre en effet part au stage des Verts qui débute officiellement le 2 janvier prochain. Le défenseur de lUS Orléans a été préparé psychologiquement en conséquence par le sélectionneur national, nous a révélé un dirigeant de l'US Orléans, ce qui fait que le joueur a été libéré par son club en conséquence. La Gazette du Fennec a d'ailleurs réussi à se procurer un visuel de la convocation reçu par le club de l'US Orléans, signée et cachetée par le secrétaire général de la FAF. Toujours selon notre source, Belkalem devait rester à Sidi-Moussa après le stage d'obtention du diplôme d'entraîneur CAF B, et y suivra un programme spécifique le temps que débute le stage. Sauf qu'entre mercredi et jeudi, Georges Leekens a révisé sa décision et a décidé de ne pas retenir le défenseur. Il va sans dire que le sélectionneur national a décidé d'envoyer une convocation à Belkalem au cas où l'un des défenseurs retenus dans la liste des 31 venait à déclarer forfait au dernier moment- la FIFA obligeant les fédérations à saisir les clubs au moins deux semaines avant le début d'un stage- sauf que là, même le staff technique de l'EN a été instruit du programme à faire au défenseur. Expérimenté et déjà intégré, l'actuel défenseur central de l'US Orléans paraissait pourtant un choix logique en ces temps où l'EN manque affreusement de défenseurs centraux de qualité. Que s'est-il donc passé dans la nuit de mercredi à jeudi? Allez savoir! Joint par nos soins, Essaid Belkalem n'a pas souhaité s'exprimer sur sa non-convocation. Il attend sans doute d'avoir les explications du sélectionneur national avant de se prononcer éventuellement.

In Lagazettedufennec.com.