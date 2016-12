ES SÉTIF Madoui va faire son come-back

Kheireddine Madoui va effectuer son retour à la tête de l'ES Setif un an après son départ du club en direction de l'Arabie saoudite. Le technicien algérien, qui s'est libéré en début de mois de son engagement avec Al Wahda, va retrouver son poste d'entraîneur à la tête de l'Aigle noir. Passé avec succès à la tête de l'ES Sétif entre septembre 2013 et novembre 2015, Madoui a enrichi son palmarès et celui du club d'un championnat, d'une supercoupe d'Algérie et surtout d'une Ligue des Champions et d'une supercoupe d'Afrique. L'entraîneur de 39 ans va s'engager lundi avec l'ESS et aura comme assistant Malik Zorgane, qui assure l'intérim depuis le départ d'Abdelkader Amrani il y a une dizaine de jours.