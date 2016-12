FESTIVAL NATIONAL DE BEACH-VOLLEY ET SPEED-BALL 200 athlètes présents à Ghardaïa

Quelque deux cents athlètes représentant une vingtaine de wilayas du pays prennent part depuis hier au festival national de beach-volley et de speed-ball à Ghardaïa, a-t-on constaté sur place.

Organisée par la Fédération algérienne du sport pour tous (FASPT), en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya, la discipline de beach-volley dans sa huitième édition se déroule dans le lit de l'oued M'zab aménagé pour la circonstance et qui concerne aussi bien les filles et les garçons tandis que le speed-ball, nouvelle discipline dans la région, est organisée dans la salle omnisports de Tafilelt (Béni-Isguen). Ce festival national de trois jours s'inscrit dans le cadre du programme annuel de la fédération, dans le but de promouvoir ces deux disciplines auprès de la population, a indiqué le président de la FASPT, El Hadi Mossab, ajoutant que «l'objectif est de mettre à profit ces compétitions pour attirer le maximum de pratiquants et encourager les jeunes, les adultes et même le troisième âge, à pratiquer ces disciplines qui ne nécessitent pas de gros investissements». En marge de ce rendez-vous sportif, qui se veut aussi un cadre de promotion du tourisme, des soirées folkloriques et des circuits touristiques à travers les oasis et les ksours de la région sont programmées par les organisateurs, en collaboration avec les autorités locales pour agrémenter le séjour des participants.