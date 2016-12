MASTERS 2016 DE TENNIS (SENIORS) Douze joueurs au rendez-vous à Sidi-Fredj

Le coup de starter du Masters 2016 de tennis (seniors) a été donné avant-hier au Tennis Club de Sidi-Fredj (Alger), en présence des 12 meilleurs joueurs qualifiés du Circuit fédéral de la catégorie des plus de 15 ans. La compétition devait réunir initialement les 16 meilleurs tennismen qualifiés du Circuit fédéral (8 messieurs et 8 dames), mais l'absence de certains clubs, notamment le NT Skikda, a limité la participation chez les dames à seulement quatre joueuses. Ainsi, contrairement aux messieurs, qui comptent deux poules de quatre tennismen chacune, les dames ne comptent qu'une seule poule, regroupant les quatre tenniswomen présentes. Il s'agit d'Amira Benaïssa et Amina Hassan de l'AS Sûreté nationale (ASSN), ainsi que Boukezzi Fatima (GS Pétroliers) et Benhalima Sofia (Hydra AC). Chez les messieurs, la poule «A» est composée de Ghezzal Youcef et Akili Sid-Ali du GS Pétroliers, ainsi que de Mohamed Hassan (AS Sûreté Nationale) et Aïssa Khelifa Amine (Haï Salem / Oran). La poule «B» quant à elle regroupe Kerroum Mohamed Amine (GS Pétroliers), Yasri Hicham (RC Boumerdès), Oueddane Ahmed (AS Sûreté nationale) et Habbouche Fazil (Hydra AC). En l'absence du très expérimenté Abdelhak Hameurlaïne, les grands favoris de ce Masters 2016 sont Mohamed Hassan chez les messieurs et Amira Benaïssa chez les dames. Les demi-finales chez les messieurs mettront aux prises le premier de la poule «A» et le 2e de la poule «B», ainsi que le premier de la poule «B» et 2e de la poule «A», alors que chez les dames, les deux premières de la poule unique animeront la finale qui aura lieu probablement samedi. Les messieurs par contre, devront attendre dimanche pour en découdre. Ce Masters 2016 devait débuter initialement le jeudi 22 décembre, mais en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale et ses environs au cours des dernières 72 heures, les organisateurs ont décidé de décaler son coup d'envoi de 24 heures. Les deux tableaux de cette compétition, devant clôturer la saison sportive 2016, seront dirigés par juge-arbitre Nassim Belazri. En 2016, la Fédération algérienne de tennis a organisé un total de 65 compétitions, à travers le territoire national.