MOUASSA, COACH DU MCA "Le club a besoin de calme et de sérénité"

L'entraîneur du MC Alger, Kamel Mouassa, espère que le club retrouve le calme et la sérénité surtout qu'il a remporté haut la main le titre de champion de l'aller avec quatre longueurs d'avance sur le champion d'Algérie sortant et l'éternel rival, l'USM Alger. «Le MCA a besoin de calme et de sérénité. Il faut que tout le monde tire dans le même sens dans l'intérêt du club», dira Mouassa sur les ondes de la radio algérienne. Même s'il caracole en tête du championnat et il a de très fortes chances de se qualifier pour les quarts de finale de la coupe d'Algérie où il affrontera en huitièmes de finale la formation de Beni-Douala, le MCA vit une crise interne en raison de cette guéguerre entre le directeur général, Omar Ghrib, et les membres du conseil d'administration, à leur tête, Zaid Ladj. D'autre part, le driver du Doyen, qui a retrouvé le sourire après ce qu'il avait vécu à la JS Kabylie, a annoncé qu'il va se réunir après le match de coupe d'Algérie avec Omar Ghrib et le manager général, Nacer Bouiche, pour arrêter la liste des joueurs à libérer et à recruter durant ce mercato hivernal.