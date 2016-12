PRIX DU MEILLEUR JOUEUR MAGHRÉBIN Mahrez, Ghoulam et Slimani nominés

Le bi-hebdomadaire français France Football a dévoilé avant-hier les noms des trois joueurs algériens qui vont concourir pour le Prix du Meilleur joueur maghrébin 2016. Il s'agit sans surprise de Riyad Mahrez, Fawzi Ghoulam et d'Islam Slimani. Ils auront pour concurrents les Marocains Younès Belhanda, Sofiane Boufal et Hakim Ziyech. La Tunisie quant à elle est représentée par Aymen Abdennour, Wahbi Khazri et Ali Maâloul. Le vote s'est ouvert sur le site de France Football ce vendredi et se poursuivra jusqu'au 5 janvier prochain à 18h.