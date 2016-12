TOUR NATIONAL DE CYCLISME À CHLEF La 13e édition du 28 au 30 décembre

La 13e édition du Tour cycliste national de Chlef (juniors et seniors) aura lieu du 28 au 30 décembre, a-t-on appris hier auprès de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). Organisée par la ligue de cyclisme de Chlef en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports, cette nouvelle édition s'étalera sur trois jours. La première étape se déroulera sur un parcours de 95 km, avec comme point de départ la rue Ibn Badis alors que l'arrivée est prévue à Beni Rached en passant par Oued Sly, Harchoune, Oued Fada, Ouled Abbas et Sendjas. La deuxième étape sera organisée sur une distance de 109 km entre la ville de Chlef et la sûreté de daïra d'El Marsa. La 3e et dernière étape aura lieu sous forme de boucle sur un parcours de 45km (1,9 kmX24 tours) pour les juniors et 53 km (1,9X28 tours) pour les seniors.