BOXING DAY EN ANGLETERRE Le foot anglais en fête

Cette tradition sportive se poursuit depuis 150 ans

Les joueurs râlent, les entraîneurs hurlent à l'indigestion, mais les fans adorent: l'Angleterre conserve depuis 150 ans sa tradition parfois décriée mais tellement unique du boxing day.

Pas le temps de digérer le Christmas Pudding: demain, comme à chaque lendemain de Noël, ça joue en Angleterre. Férié depuis 1871 au Royaume-Uni, le «jour des boîtes» tient son nom du temps où il permettait aux domestiques, après avoir trimé à Noël, de rendre visite à leurs familles, en apportant dans des boîtes cadeaux et même parfois les restes des repas des patrons. Depuis cette époque, le boxing day est dédié au sport: cricket, courses, rugby et évidemment football. Piment supplémentaire, les instances continuent, au moins dans les divisions inférieures, à privilégier les derbies pour éviter les longs trajets aux supporters, alors que les transports publics tournent au ralenti ou font carrément relâche. Le premier match interclubs officiel remonte à 1860 entre Hallam et Sheffield FC, déjà un derby. Plus de 150 ans plus tard, la magie fonctionne toujours: pour certains, c'est l'unique match de l'année, l'équivalent footballistique de la messe de minuit. On s'y rend religieusement, en famille... ou au contraire pour échapper à la famille! Et le spectacle est généralement au rendez-vous. Les coups de théâtre sont fréquents et les défenses promptes à faire des cadeaux, comme en 1963 où 66 buts furent marqués en première division, Fulham écrasant Ipswich Town 10-1. Cette année, pas d'affiche: les gros, Arsenal, Chelsea, Manchester United et Manchester City se déplacent ou reçoivent des équipes de milieu et de bas de tableau (respectivement West Bromwich, Bournemouth, Sunderland et Hull). Et il faudra attendre mardi pour voir Liverpool (contre Stoke) et mercredi pour Tottenham (à Southampton). Mais c'est tant mieux, car le boxing day, c'est aussi le jour des surprises.