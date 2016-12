CRÉATION D'UN CLUB FÉMININ «NADI AMAL CHÉRAGA» Naïma Laouadi à la tête d'un nouveau projet

Par Bachir BOUTEBINA -

Le football féminin est encore en phase de développement en Algérie

Une très louable initiative qui mérite désormais toute l'attention nécessaire pour donner un nouvel élan au sein du sport féminin, et notamment celui du football dont l'Equipe nationale fait l'objet d'un meilleur suivi de la part de la Fédération algérienne.

Jeudi dernier, au niveau de la nouvelle salle OMS de Chéraga, s'est déroulé la création officielle d'un nouveau club sportif amateur en présence d'un huissier de justice. Un nouveau club qui portera désormais le nom de Nadi Amal Chéraga, et dont les 20 membres présents en la matière, à titre de nouveaux fondateurs du club sus-cité, ont désigné à l'unanimité comme nouvelle présidente d'un bureau exécutif composé exclusivement de sept femmes, Naïma Laouadi. L'ex-coach de l'équipe féminine de la JS Kabylie, voit ainsi aboutir un projet qui tenait depuis fort longtemps à coeur, à l'une des authentiques pionnières du football féminin en Algérie durant les années 1990. Naïma Laouadi qui a grandement contribué au lancement du premier Championnat national féminin de football seniors dames, et une ancienne joueuse internationale, possède aujourd'hui un diplôme d'entraîneur reconnu par la FAF et la CAF. Ayant toujours entretenu d'excellentes relations avec le président Mohamed Raouraoua, celle qui a frappé à plusieurs portes pour créer un nouveau club sportif féminin, a fini par trouver à travers l'APC et la daïra de Chéraga, une écoute attentive, et grâce à laquelle le projet relatif au développement du football féminin et celui du handisport est désormais envisageable au niveau de Chéraga. D'ailleurs, à ce titre, Naïma Laouadi ne remerciera jamais assez, l'aide et le soutien dont elle vient de bénéficier de la part des responsables actuels de Chéraga, qui ont mis à la disposition du nouveau club un bureau sis au niveau de la nouvelle salle OMS de ladite daïra. Le Nadi Amal Chéraga qui vient de voir le jour, grâce à l'abnégation d'une femme qui a toujours voué une passion sans limite envers le sport féminin, et notamment le football, ambitionne ainsi avec le soutien de sa nouvelle composante, de promouvoir dans un premier temps à Chéraga un riche projet sportif, qui devra permettre l'émergence d'une école de football, et aussi la pratique du sport pour handicapés trisomiques. Une très louable initiative qui mérite désormais toute l'attention nécessaire pour donner un nouvel élan au sein du sport féminin, et notamment celui du football dont l'Equipe nationale fait l'objet d'un meilleur suivi de la part de la Fédération algérienne. Naïma Laouadi et la nouvelle équipe qui l'entoure, sont tous des bénévoles, prêts à sacrifier leur temps, pour porter avec succès un réel projet sportif. Dixit Naïma Laouadi à L'Expression: «Je tiens à saisir l'occasion de votre présence à la création de ce projet qui me tenait tellement à coeur, pour remercier vivement toutes les personnes qui ont contribué et m'ont surtout encouragé afin de créer ce nouveau club sportif. J'espère surtout que ce projet sportif contribuera à l'essor du football féminin au niveau de Chéraga, et je reste plus que jamais convaincue que le Nadi Amal de Chéraga se fera un nom au sein du sport algérien!».