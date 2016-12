LIGUE 1 MOBILIS - 15E JOURNÉE:APRÈS LA VICTOIRE DU MC ORAN SUR LE CS CONSTANTINE Les Hamraoua achèvent 2016 en beauté

Par Bachir BOUTEBINA -

Omar Belatoui qui visait au départ les 25 points, est désormais persuadé que le plus dur est à venir, lors de la deuxième partie de la saison qui reprendra le 13 janvier 2017.

Au terme du match des extrêmes qui s'est déroulé avant-hier au stade Zabana d'Oran entre le MCO et le CSC, et au terme duquel les Hamraoua se sont finalement imposés 2 à 1, score acquis avant la pause, le club mythique d'El Bahia a réussi le pari de terminer la première partie du championnat de la Ligue 1 Mobilis à la 2ème place avec 28 points. Grâce à ce dernier succès le Mouloudia d'Oran s'est permis le luxe de devancer au classement l'USM Alger avec deux longueurs d'avance sur le dernier champion en titre, qui aura finalement été le grand perdant de cette 15ème et dernière journée d'avant-trêve, et aussi permis au MC Alger de glaner le titre honorifique de champion de la phase aller. Les Oranais d'El Hamri qui avaient été surpris d'entrée par les Clubistes de l'antique Cirta, dès la 10ème mn, sous la forme d'un superbe coup franc exécuté directement des 30 m par Yacine Bezzaz, et longtemps applaudi par tout le public de Zabana, ont réussi à rétablir le score à la 31ème mn, grâce à un penalty, fort contesté par les Constantinois, et inscrit avec maestria par Bentiba. Dès lors, le onze oranais aligné par le coach Omar Belatoui allait prendre à la gorge son vis-à-vis du jour, pour ajouter quatre minutes plus tard un deuxième but, marqué de manière magistrale de la tête par le jeune Souibaâ, le désormais nouveau buteur patenté des Hamraoua (5 buts). Le CSC que drive depuis très peu Kebir, en attendant que Adel Amrouche trouve un accord avec la direction que préside Souissi, a subitement accusé le coup. Et dès le retour des vestiaires, le MCO a failli aggraver la marque, lorsque Bentiba qui s'est retrouvé seul dans la surface clubiste, a vu son essai échouer sur le poteau droit des buts gardés par le portier constantinois Ghoul. Mais après cette chaude alerte oranaise, les camarades de Sameur allaient jouer leur va-tout, pour tenter de revenir au score, pour donner lieu à une seconde partie de rencontre des plus plaisantes à suivre. Et même si le CSC a failli arriver à ses fins, notamment par Belaïmeri, suite à une belle reprise de la tête de l'ex-Ententiste, et sauvée miraculeusement par l'excellent keeper Hamraoui Natèche, le repli stratégique opéré intelligemment par les coéquipiers de Nessakh, a finalement porté ses fruits. Le MCO n'a donc nullement volé ce nouveau succès à domicile, aux dépens d'un CS Constantine trop souvent amorphe et approximatif dans son jeu. Il est vrai qu'à la décharge des Sanafir, manquaient à l'appel pas moins de neuf joueurs, et non des moindres, notamment pour cause de blessures, devenues récurrentes au sein du ténor constantinois, qui reste désormais plus que jamais concerné directement par la relégation avec 14 points. Du côté du Mouloudia d'Oran, le coach Belatoui et son adjoint actuel, en l'occurrence le très sympathique et toujours jovial Bachir Mechri, on a fait le choix de faire confiance à de jeunes très prometteurs joueurs, comme par exemple Bellaha, un nom à retenir. Il est surtout très clair que la confirmation à la pointe de l'attaque oranaise du jeune et longiligne Souibaâ, constitue aussi l'une des grandes satisfactions du moment pour les Hamraoua. Cependant, Omar Belatoui qui visait au départ les 25 points, est désormais persuadé que le plus dur est à venir, lors de la deuxième partie de la saison qui reprendra le 13 janvier 2017. Il est vrai que l'emblématique coach actuel du Mouloudia d'Oran, reste pour l'instant très pragmatique car la prochaine phase du championnat de la Ligue 1 risque fort d'être encore plus disputée que celle qui vient de s'achever avec la consécration honorifique du Mouloudia d'Alger, et la descente aux enfers des Sanafir du CS Constantine. Dixit Chaâbane Merezkane: «Si le MCO occupe désormais le haut du classement, c'est grâce aux véritables enfants de ce grand club qui a eu le mérite de faire confiance à d'anciens joueurs comme Belatoui et Mechri. Je suis sûr que le Mouloudia d'Oran est sur la bonne voie car je vois qu'il est capable de miser aussi sur une jeune relève. Je suis enfin satisfait de la qualité de jeu que produit actuellement le nouveau dauphin du championnat!».