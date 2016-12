IL INTÈGRERA LE STAFF DE L'EN DURANT LA CAN 2017 Bougherra au service des Verts

Le boss de la FAF a décidé de faire confiance à l'emblématique ex-capitaine de l'EN pour une nouvelle expérience

Sa riche carrière de joueur et surtout de capitaine de l'EN constitue un atout important pour pouvoir jouer ce nouveau rôle et remplir sa mission comme il l'avait toujours fait en tant que «suppléant du coach» sur le terrain en tant que capitaine emblématique.

L'ancien capitaine des Verts Madjid Bougherra (34 ans), qui vient de mettre fin à sa carrière de joueur, une année après avoir pris sa retraite au sein de l'EN, retrouvera bientôt la sélection, mais cette fois-ci avec une nouvelle responsabilité durant la CAN 2017. Cette nouvelle responsabilité de l'ex-capitaine charismatique des Verts sera, certes, de courte durée, mais elle sera, en quelque sorte, une véritable «nouvelle expérience» sur terrain pour aider le staff technique en place et pourquoi pas l'intégrer d'une manière définitive. La preuve est que l'ancien défenseur des Verts s'oriente vers le métier d'entraîneur où il est en train de passer ses diplômes en compagnie d'autres anciens internationaux sous la direction de la Fédération algérienne de football. Là, il est très important de préciser que le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, prouve, une fois de plus, qu'il gère la sélection avec un esprit toujours tourné vers l'avenir. Après l'expérience enrichissante à plus d'un titre avec l'ex-international, Yazid Mansouri, le choix de Madjid Bougherra pour aider le staff technique et surtout les Verts dont la majorité était déjà encadrée par lui-même durant sa riche carrière alors qu'ils étaient «novices» avant de suivre son chemin chacun selon ses capacités et surtout son secteur d'évolution. Nul doute que «Magic» réussirait son «test» pour continuer à aider son pays qu'il chérit plus que tout.



Le «grand frère» et l'apprentissage

«Je remercie tous les Algériens du monde entier pour ce soutien. C'était une période magnifique de ma vie. Je vais découvrir un autre métier et je tâcherai de donner encore plus de joie au peuple», avait-il indiqué en annonçant sa retraite de son dernier club, l'Aris Salonique (Division 2 grecque). Madjid Bougherra s'est confié à nos collègues du site La Gazette du Fennec en parlant de sa nouvelle «mission» au sein des Verts, indiquant qu'il intègre le staff le temps de la CAN dans le but de jouer «un rôle de grand frère au sein de l'équipe, mais également pour apprendre de nouvelles choses». Sa riche carrière de joueur et surtout de capitane de la sélection algérienne constitue un atout d'importance capitale pour pouvoir jouer ce nouveau rôle et remplir sa mission comme il l'avait toujours fait en tant que «suppléant du coach» sur terrain du temps où il avait le brassard des Verts. Sans rentrer dans les détails historiques de sa carrière dans les différents clubs dans différents continents, il est important de rappeler quelques détails de sa carrière avec les Verts pour comprendre ce qu'il pourrait encre donner à la sélection de son cher pays. Ainsi, en Equipe nationale algérienne, il avait entamé son aventure avec une première sélection qui remonte au 20 juin 2003 (Zimbabwe-Algérie 1-1). Il marque son premier but le 2 juin 2007 lors du match Cap-Vert-Algérie (2-2). Il marque le 25 janvier 2010 lors du match Algérie-Côte d'ivoire (3-2), but décisif qui permet à l'Algérie d'égaliser, avant de prendre l'avantage grâce à Hameur Bouazza et de se qualifier en demi-finale de la CAN 2010. Le 19 novembre 2013 lors du match retour décisif contre le Burkina Faso, il inscrit l'unique but du match qui qualifie l'Algérie pour sa quatrième Coupe du monde de son histoire. Le 1er février 2015 à l'issue de la défaite contre la Côte d'Ivoire (1-3) en CAN 2015, il décide de prendre sa retraite internationale. Il compte ainsi 4 buts en 70 sélections Questions distinction pour son «comportement», dans et en dehors des terrains, il est utile de rappeler également que «Magic» est membre de l'équipe-type de Scottish Premier League en 2009, 2011, élu «DZFoot d'Or» par les internautes du site dzfoot.com 2009, 2010, Ballon d'or algérien: 2009, 2010, Ballon d'or arabe: 2009, 2010, sélectionné dans l'équipe type africaine en 2009 et 2010, meilleur footballeur arabe évoluant en Europe 2010 (par les internautes de la chaîne saoudienne MBC), auréolé du titre du plus beau but de l'année de première division écossaise lors de la saison 2009-2010 et enfin, Ambassadeur de l'Unicef en Algérie.



Raouraoua voit juste

Encore faut-il aussi noter que ce n'est pas du tout par pur hasard que le président Raouraoua lui a demandé de servir de trait d'union entre les joueurs et l'entraîneur Leekens, en jouant désormais le rôle de grand frère dans un groupe qui a bien «changé» au lendemain de son départ. Durant sa présence au sein de l'Equipe nationale, il y eut rarement d'écarts disciplinaires. Le très sage Bougherra a toujours su calmer les esprits. D'aucuns reconnaissent que le capitaine des Verts, Madjid Bougherra, assurait parfaitement son rôle de meneur d'hommes, mais aussi et surtout en donnant cette confiance à la défense, qui s'était montrée fébrile lors des neuf mois d'absence de la sélection algérienne avant un retour bien positif retrouvant même une seconde jeunesse. En effet, n'étant pas retenu parmi les 23 joueurs sélectionnés pour la CAN 2013, qui s'est tenue en Afrique du Sud, en raison d'un manque de compétition puisqu'il n'avait pas joué le moindre match depuis juin 2012 pour cause de blessure au niveau des adducteurs, Madjid Bougherra, était de retour à la sélection nationale, à la grande joie des fans et du sectionneur national. Son absence durant la campagne sud-africaine a été d'ailleurs fortement ressentie avant qu'il ne quitte les Verts deux années plus tard. Et lorsque des responsables lui avaient demandé de revenir sur sa décision de mettre fin à sa carrière internationale, il avait répondu avec sa grande sagesse que «La décision est irrévocable. Il est temps pour moi de laisser ma place à d'autres éléments. J'ai roulé ma bosse, et il faut savoir quitter la table. Je veux sortir par la grande porte». Avant d'ajouter «L'Algérie peut produire d'autres défenseurs qui peuvent faire mieux que moi. Même après mon départ, après cette CAN, je serais toujours là pour apporter de l'aide à chaque fois qu'on me sollicite». Et justement c'est ce qu'il vient d'accepter avec joie.



Quand Halilhodzic encensait son «capitaine»

Et qui mieux que l'ex-sélectionneur des Verts, Vahid Halilhodzic, pour évoquer le rôle très important que jouait Madjid Bougherra au sein des Verts. En effet, dans la seconde partie de l'entretien accordé par Vahid Halilhodzic au site fifa.com et publié 21 janvier 2014, le technicien bosnien évoque le rôle joué par son capitaine Madjid Bougherra lors de la qualification au Mondial. «Dans une équipe, il y a toujours deux ou trois capitaines. Notre premier capitaine c'est lui. Madjid est un des rares rescapés de l'ancienne équipe. J'attends de lui qu'il soit un leader positif. Ce qui est le cas. Il doit servir de transmission entre moi et les autres joueurs, surtout pendant le match. À un moment, je lui ai mis la pression parce qu'il avait quelques kilos en trop. Je l'ai poussé à retrouver davantage la forme», confie-t-il. «Ça se passe bien entre nous, c'est important de trouver un capitaine qui prend le rôle de sélectionneur sur le terrain. Je dispose d'autres joueurs capables de porter le brassard, mais lui joue pleinement son rôle.» Alors jouer ce même rôle en retrouvant l'ambiance des Verts ne serait en réalité qu'une simple formalité pour ce «grand frère capitaine», qu'était Madjid Bougherra en 2013, par exemple, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les vestiaires. A ce moment là, la sélection algérienne manquait cruellement d'expérience et surtout de ce leader capable d'orienter, d'encadrer et surtout de conseiller les jeunes comme Boudebouz, Ghoulam, Belkalem, Mesbah et autres Djabou, Yacine Brahimi, Saphir Taïder, Faouzi Ghoulam, et autre Essaid Belkalem avec lequel il formera la future charnière centrale de l'équipe. Et aujourd'hui il retrouvera donc ses anciens coéquipiers effectivement et toujours en sa qualité de «grand frère»...