CHAMPIONNATS ARABES 2016 DE VOILE L'Algérie remporte trois médailles

La sélection algérienne de voile a remporté trois médailles dont une en or lors de la 4e et dernière journée des championnats arabes 2016 de voile disputée avant-hier à Abou Dhabi (Emirats arabes unis). La médaille d'or algérienne a été décrochée par Hichem Mokhtari dans la spécialité Optimist, alors que Wassim Ziani (Laser standard) et Amani Boussouar (Optimist) ont respectivement remporté l'argent et le bronze de leurs spécialités. C'est la quatrième médaille algérienne dans la compétition, après la médaille d'argent de l'épreuve Optimist par «équipes», remportée mercredi. Douze véliplanchistes ont représenté l'Algérie aux championnats arabes 2016 de voile à savoir Wassim Ziani, Billel Nedjari, Abdelkhalek Boussouar, Salim Seddoud (Laser standard), Mohamed Kebaïli, Karassane Malia, Aït-Ali Ouslimane Nina (Laser 4.7) et Hicham Mokhtari, Oussama Bendjaoui, Walid Bouhaddi, Amani Boussouar et Karassane Nihed (Optimist).