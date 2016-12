CLASSEMENT DES BUTEURS (LIGUE 1) Six joueurs terminent en tête

Six joueurs ont terminé en tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 Mobilis, avec six réalisations chacun, au terme de la 15e journée du championnat, la dernière de la phase aller. Il s'agit de Mohamed Amine Hamia (O. Médéa), Ahmed Messaâdia (MO Béjaïa), Rabie Meftah (USM Alger), Youcef Chibane (DRB Tadjenanet), Mourad Benayad (RC Relizane) et Sofiane Balegh (USM Bel-Abbès). De ces joueurs, seul Benayad a fait parler la poudre lors de cette 15e journée en inscrivant l'unique but de son équipe lors du match nul décroché sur le terrain du CA Batna (1-1). De son côté, Mohamed Amine Hamia qui a mené seul le bal pendant plusieurs semaines, est resté muet au cours des quatre dernières journées. Ces six joueurs sont talonnés de près par une «meute» avec cinq banderilles à l'image de Rachid Nadji (ES Sétif), Mourad Meghni (CS Constantine), Ghislain Guessan (USM Alger), Mohamed Hicham Chérif (MC Oran) et Hamza Zaïdi (JS Saoura).