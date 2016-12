CROSS ABBASSI Plus de 1 200 participants à la 2e édition

Plus de 1200 athlètes de différentes tranches d'âge ont pris part au 2e cross Abbassi, organisé avant-hier à Sidi Bel-Abbès. Cette course, marquée par une participation distinguée de femmes et d'enfants, s'est déroulée sur une distance de 10 kilomètres partant du boulevard «El Mactaâ» au centre-ville en passant par plusieurs quartiers. Une autre course a été destinée aux handicapés sur 1 800 mètres. Cet événement sportif vise à consacrer les courses et encourager la pratique sportive et le tourisme sportif à Sidi Bel Abbès, a souligné le président de l'association locale des jeunes volontaires, Abadoun Sid Ahmed. Le programme de cette manifestation, organisée sous le slogan «Ville verte, sport pour tous», a comporté également des portes ouvertes sur la santé et l'environnement en collaboration avec des associations sportives, culturelles et socio-professionnelles locales. En outre, un concours de la meilleure photo et meilleure vidéo a été organisé pour la circonstance. Cette course est initiée par la ligue de wilaya d'athlétisme sous le patronage de la wilaya et de la DJS.