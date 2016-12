DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ Oran hôte du premier festival

Quelque 200 jeunes filles, âgées entre 6 et 15 ans et issues de différents établissements écoliers de la wilaya d'Oran participent au festival lancé dimanche au stade Habib-Bouakeul d'Oran, dans le cadre du développement du football féminin en Algérie, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF). «Le festival d'Oran est le premier d'une longue série, prévue à travers tout le territoire national, dans le cadre d'un large programme de développement du football féminin en Algérie», a expliqué l'instance fédérale. Le prochain festival, prévu le mercredi 28 décembre 2016, sera accueilli par la wilaya de Ouargla. «Durant les vacances de printemps, ce sont Batna et Akbou qui seront l'hôte du festival avant de se déplacer à El Tarf, au début des vacances d'été», a encore annoncé la FAF. Ces festivals sont organisés par la Ligue nationale de football féminin, dans le cadre de la réalisation de l'accord conclu entre la Fédération algérienne de football et la Fédération algérienne de sport scolaire.