FC GETAFE Deux clubs de Ligue1 française se disputent Lacen

Mehdi Lacen (Getafe) sera libre de s'engager avec la formation de son choix dès janvier. Sous contrat jusqu'au 30 Juin 2017 à Getafe, Mehdi Lacen (32 ans) pourrait profiter du mercato hivernal pour plier bagages. L'ancien international algérien (44 sélections) pourrait même enfin découvrir la Ligue 1, après plus de 11 ans passés en Espagne. En effet, nos confrères de Foot Mercato informent que le milieu de terrain serait dans les petits papiers de deux formations de l'élite française: Bastia et Caen. Le média va même plus loin et affirme que les dirigeants des deux clubs ont contacté le représentant du joueur, formé au Stade Lavallois, pour évoquer un possible transfert. Reste désormais à connaître la position de Getafe, 3e du classement de Liga Adelante et donc bien placé pour remonter, qui pourrait voir son joueur s'engager librement avec la formation de son choix dès janvier.