FC PORTO La Juventus se renseigne sur Brahimi

Après Nice, voilà qu'une grosse écurie s'intéresse à Yacine Brahimi. C'est du côté de la Vieille Dame que l'international algérien est annoncé ce matin dans le quotidien sportif italien Tuttosport. A la recherche d'un milieu de terrain, le leader de série A a ciblé Axel Witsel qui ne sera libre qu'en juin 2017 et pour lequel les dirigeants russes demandent 10 millions d'euros pour les 6 mois de contrat restants. C'est pourquoi les dirigeants turinois ont pensé à Brahimi très peu utilisé cette saison à Porto, mais il semble peu probable que les dirigeants portugais laissent partir facilement leur joueur qui a retrouvé une place de titulaire et dont même un prêt ne semble plus être à l'ordre du jour. Engagé jusqu'en 2019 avec les Dragons il n'est pas sûr que les Italiens aient les moyens de se payer le joueur de l'EN.