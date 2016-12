HANNI RETENU PAR LEEKENS "Un grand honneur de jouer avec l'Algérie"

Avant-hier, se déroulait la traditionnelle conférence de presse du RSC Anderlecht, le capitaine Sofiane Hanni était convié à répondre aux questions des journalistes pour la dernière fois de la phase aller. L'international algérien, présent avant-hier au centre de Neerpede, a répondu à des questions sur le match face au KAA Gent (3-2), le futur déplacement à Charleroi et sa non-présélection pour la coupe d'Afrique des nations 2017. Entre-temps, la Fédération algérienne de football a corrigé son «erreur» ou «omission» et finalement, il est apparu qu'il était bien présélectionné pour la CAN 2017. «Ce matin (hier matin, ndlr), je n'étais pas repris et je le suis désormais. J'en suis très heureux, parce que j'estime que c'est un très grand honneur de pouvoir défendre les couleurs de l'Algérie», a réagi l'Algérien sur le site officiel de son équipe, à l'issue de cette sélection rocambolesque.