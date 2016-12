IL REJOINDRA L'EN DANS UNE SEMAINE Le divorce est proche entre Ghezzal et Lyon

L'international algérien, Rachid Ghezzal s'est marié vendredi dernier à Saint-Priest, mais si le footballeur lyonnais a décidé de donner son coeur à une jeune femme de la région lyonnaise, sa relation avec l'Olympique Lyonnais semble plutôt proche du divorce. En effet, alors que Ghezzal va quitter l'OL en début d'année afin de rejoindre l'Algérie, avec qui il jouera la coupe d'Afrique des nations, les négociations pour la prolongation de son contrat avec l'Olympique Lyonnais sont totalement arrêtées. Si le clan Ghezzal et Jean-Michel Aulas se sont envoyés quelques messages directs ces derniers mois, il semblerait désormais que l'heure n'est plus vraiment au compromis salarial. Selon Le Progrès, qui a évoqué hier la situation de Rachid Ghezzal, il est presque acquis que ce dernier filera pour zéro euro en fin de saison, l'hypothèse d'un accord financier n'étant plus réellement à l'ordre du jour. «La situation est bloquée. Le joueur va rejoindre la Coupe d'Afrique avec l'Algérie. Rachid ne partira pas cet hiver, mais tout laisse à penser qu'à ce train-là il fera ses bagages au mois de juin», a expliqué notre confrère lyonnais, guère optimiste dans ce dossier. Jean-Michel Aulas a encore toutes les cartes entre les mains, mais le patron de l'OL a d'ores et déjà prévenu qu'il ne ferait pas n'importe quoi.