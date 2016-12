JSM BÉJAÏA Herbache et Achiou arrivent, Atek et Hemiti libérés

La direction de la JSM Béjaïa a trouvé un accord avec les deux milieux de terrain Billel Herbache (ex-JS Kabylie) et Hocine Achiou (ex-RC Arba) pour les recruter lors de cette période du mercato d'hiver, a annoncé le club hier sur son site officiel. Herbache, libéré par la JSK, signera son contrat dans les prochaines heures et sera suivi par l'ancien international Achiou (37 ans) «dont l'expérience sera d'un bon apport pour la JSMB», précise la même source. Hocine Achiou devait s'engager avec l'autre pensionnaire de la Ligue 2, l'USM Blida, avant que les négociations n'échouent. Par ailleurs, le club a résilié, en concertation avec le staff technique, les contrats du milieu de terrain Abdelhak Atek et de l'attaquant Farès Hemiti.

La JSMB, qui aspire à retrouver en fin de saison l'élite du football national, a bouclé la phase aller à la troisième place au classement avec 25 points, derrière le leader le Paradou AC (34 pts) et l'USM Blida (2e, 27 pts). La direction a confié la barre technique à Younès Ifticène en remplacement d'El-Hadi Khezzar, limogé durant ce mois de décembre.