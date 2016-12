KERBADJ, PRÉSIDENT DE LA LFP "Le CRB doit confier le dossier de Slimani à un avocat"

Le président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Kerbadj, s'est exprimé avant-hier soir sur le plateau de l'Entv, sur le cas Islam Slimani et sur le problème des indemnités de transfert et de formation que le CR Belouizdad n'a pas encore perçues ainsi que les premiers clubs du buteur des Verts, WB Aïn Benian et la JSM Chéraga.

«Slimani était libre en été 2013. Il a été libéré par la chambre de résolution des litiges de la FAF. Le président du FC Nantes était au courant et le joueur peut en témoigner. J'ai demandé à Gana de se déplacer avec Slimani en France et il a refusé. Il m'a dit qu'il n'avait pas de visa. On n'a pas trouvé d'accord avec le FC Nantes et il y a eu ce contact avec le Sporting Lisbonne. Il a négocié avec le Sporting en présence de son manager avant de regagner le pays. Le contrat a été signé ici à Alger. La direction du CRB sait tout sur le contenu du contrat. Elle doit engager un avocat pour défendre sa cause et percevoir ses indemnités. Il ne faut pas rester les bras croisés et attendre à ce que ces clubs européens lui versent ces indemnités. L'ASO Chlef et Abdelkrim Medouar ont d'ailleurs bataillé pour avoir les indemnités du transfert de Soudani», a expliqué Mahfoud Kerbadj.