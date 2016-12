LIGUE 1 MOBILIS Un mercato hivernal glacial

Dix jours après son ouverture, le mercato hivernal ne s'emballe pas. Il est vrai que les choix des clubs de la Ligue 1 Mobilis sont limités. Le mercato est verrouillé par la FAF et la LFP, avec l'interdiction de recrutement des joueurs étrangers et des joueurs amateurs. «On a interdit le recrutement des joueurs amateurs lors du mercato hivernal pour protéger leurs clubs. Il y deux ans de cela, un club amateur, l'AS Aïn M'lila a perdu pas moins de 10 joueurs en hiver, car les amateurs n'ont pas de contrats et ne sont pas donc soumis à la libération. Les clubs professionnels peuvent se rabattre sur les joueurs qui seront libérés pour différentes raisons cet hiver», a expliqué le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, sur le plateau de l'Entv. Les binationaux restent la seule piste pour les clubs de la Ligue 1. L'USMA et la JSK ont déjà engagé des Franco-Algériens, Faouzi Bourenane et Thomas Izerghouf respectivement.