LIGUE 2 MOBILIS - 15E JOURNÉE Le Paradou AC prend le large

Cette dernière journée de la phase aller a été favorable aux équipes du bas de tableau qui ont toutes grignoté quelques points dans la course au maintien.

Le Paradou AC a pris le large en tête de la Ligue 2 Mobilis en battant la JSM Skikda (1-0) lors de la 15e et dernière journée de la phase aller, disputée avant-hier et marquée par les importantes victoires du GC Mascara et du MC El Eulma dans la course au maintien, respectivement (1-0) contre l'ASO Chlef et (2-0) contre le CRB Aïn Fakroun.

Déjà assurés du titre honorifique de champions d'hiver, les Pacistes ont profité de la réception de la JSM Skikda pour creuser l'écart à sept points sur leur premier poursuivant au classement, l'USM Blida, qui, lui, a été tenu en échec à domicile (0-0) par la JSM Béjaïa. Malgré ce semi-échec, les Blidéens restent bien agrippés à leur 2e place, avec 27 points, au moment où leur adversaire du jour, la JSMB, a réussi à conserver sa 3e place sur le podium.

Cette dernière journée de la phase aller a été favorable aux équipes du bas de tableau qui ont toutes grignoté quelques points dans la course au maintien. A commencer par le MC El Eulma qui a disposé du CRB Aïn Fakroun (2-0), grâce à l'inusable Bouharbit (53') et Laouafi (90'). Le GC Mascara, lui, s'est contenté d'un seul but, inscrit par Hachem à la 3e minute de jeu pour engranger les trois points contre l'ASO Chlef, au moment où la lanterne rouge, le RC Arba, s'est contentée d'un nul vierge contre le CA Bordj Bou Arréridj (0-0), mais qui reste bon à prendre en cette période de disette.

De leur côté, l'US Biskra et le WA Boufarik ont réussi l'exploit de sauver les meubles sur leurs terrains, après avoir souffert respectivement contre l'AS Khroub et l'Amel Boussaâda.

A Biskra, l'USB avait bien démarré le match, ouvrant précocement le score par Belgherbi (4') avant de concéder l'égalisation devant Akrour (45'), et ce n'est qu'à l'ultime seconde du temps additionnel de la rencontre (90'+5) qu'Allati a réussi à offrir la victoire aux siens (2-1).

Le WAB, lui, s'est contenté d'un nul à domicile mais au goût d'une victoire, car intervenu à la (90'+4) par Hafid Rabah, en réponse à une ouverture du score précoce de l'Amel Boussaâda, signée Bendjelloul (2'). Même dans le milieu du tableau, le MC Saïda a remporté une importante victoire contre l'ASM Oran (2-1), grâce à Gariche (66') et Zouari (76'), Hadji étant l'unique buteur oranais à la 58e minute.