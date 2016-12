MC ALGER Zetchi annonce le transfert de Mansouri

Le président du Paradou AC Kheireddine Zetchi a annoncé le transfert de son milieu offensif Zakaria Mansouri au MC Alger lors de l'actuel mercato d'hiver. «Nous avons trouvé un accord final avec le MCA pour le transfert de Mansouri cet hiver comme convenu initialement entre les deux parties», a affirmé le président du PAC sur les ondes de Radio El-Bahdja.

Pur produit de l'Académie JMG de Paradou, Mansouri (20 ans) a été prêté pour une saison au MCA, mais son dossier a été rejeté par la Ligue de football professionnel. Il avait fini par réintégrer les rangs de son club d'origine.

Le PAC avait prêté aussi trois autres joueurs, à savoir Douadji (ES Sétif), El-Mouden (DRB Tadjenanet) et Benguit (USM Alger) qui ont été qualifiés au sein de leurs clubs respectifs, soit un de plus par rapport au nombre de prêts autorisé par la Fédération algérienne), d'où le refus de la LFP de qualifier Mansouri au Doyen qui a déposé en dernier son dossier. Mansouri serait d'un bon apport pour le MCA qui aspire à jouer sur les trois fronts: championnat, coupe d'Algérie et coupe de la Confédération africaine.