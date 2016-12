MONTPELLIER Boudebouz le mieux payé

Le meneur de jeu international algérien Ryad Boudebouz est le joueur le mieux payé du Montpellier Hérault Sport Club, avec des revenus qui avoisinent un million d'euros par an, ont rapporté samedi des médias français. «Le salaire de Ryad Boudebouz est le plus élevé au Montpellier HSC. Il est le seul à avoisiner le million d'euros par an» a écrit SportUne. En 2012, après le titre de champion de France, le président Louis Nicollin avait récompensé les principaux artisans de cet exploit, en leur octroyant une importante augmentation salariale. Mais déçu par le manque de régularité de ces joueurs, dont certains n'ont plus été que l'ombre d'eux-mêmes, il s'est refusé toute nouvelle revalorisation salariale, allant au-delà du million d'euros. Boudebouz (25 ans) est actuellement indisponible, après s'être fait opérer du ménisque. L'international algérien avait ressenti des douleurs au genou à l'issue du match de la 17e journée à Lille (défaite 2-1) et s'est fait opérer le jeudi suivant, ce qui l'oblige à faire l'impasse sur la coupe d'Afrique des nations 2017 au Gabon. Il s'agit d'un véritable coup dur pour le joueur algérien, auteur de sept buts depuis le début de la saison en championnat de France avec le club de l'Hérault.