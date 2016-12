NAPLES Ghoulam intéresse le Bayern et le Real

Le latéral gauche de la sélection nationale, Faouzi Ghoulam, intéresse deux cadors du Vieux Continent, le Bayern Munich et le Real Madrid, d'après Eurosport et plusieurs sites italiens. Agé de 25 ans, Ghoulam a fait d'énormes progrès depuis qu'il a rejoint le club italien de Naples en janvier 2014. Il est l'un des meilleurs joueurs à son poste sur le plan mondial. L'entraîneur du Real Madrid voit en lui le digne successeur du Brésilien Marcelo. Outre le Bayern et le Real, le leader actuel de la Premier League, Chelsea, est également intéressé par les services du latéral gauche des Verts qui n'a pas encore trouvé d'accord avec la direction de Naples pour la prolongation de son contrat.