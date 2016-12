TOURNOI «TRI-NATIONS» D'ORAN DE RUGBY L'Algérie s'incline devant la Tunisie

L'Equipe nationale algérienne s'est inclinée devant sont homologue tunisienne, avant-hier au stade «Ahmed-Zabana» d'Oran sur le score de 16 à 15, en match de classement pour la 2e place du tournoi international «Tri-nations» de rugby. En première mi-temps, le XV algérien a pris les choses en main avec trois pénalités transformées par Bensalah à la 3', 7' et 28' de jeu, alors que les Tunisiens se sont contentés de réduire la marque sur pénalité par Khalifa Chems à la 14ème minute (9-3).

Les Tunisiens ont démontré en deuxième mi-temps qu'ils ont les ressources pour revenir au score, mettant en exergue leurs qualités de vitesse et une détermination sans faille, récompensées par un essai de victoire en fin de match par Chems Khalifa qui permet aux Aigles de Carthage de sortir vainqueurs (16-15). Le titre de ce premier tournoi «Tri-nations» de rugby à XV a été remporté par l'équipe marocaine qui a battu les Verts (12-11) et les Aigles de Carthage (14-12).

Le tournoi a été jugé d'un niveau technique «appréciable» marqué par un fair-play exemplaire. Après ce tournoi, les Algériens doivent travailler et corriger leurs lacunes pour être prêts le mois de mars pour le championnat d'Afrique. Le rendez-vous maghrébin a constitué une belle opportunité pour préparer les prochaines échéances internationales dont le championnat d'Afrique. De nombreux mordus du ballon oval ont fait le déplacement à Oran à l'occasion de ce tournoi international de rugby dans la bonne humeur et la sportivité.