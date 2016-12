RETOUR SUR LE MATCH CAB-RCR Le Rapid s'accroche

Par Bachir BOUTEBINA -

Le déroulement avant-hier de la rencontre CA Batna-RC Relizane revêtait une importance capitale pour le maintien, notamment pour les Batnéens des Aurès, que pour les Relizanais de la Mina.

Une rencontre qui s'est déroulée avant-hier au stade Sefouhi de Batna, et au cours de laquelle les Cabistes avaient commis l'erreur de croire trop vite à la victoire tant espérée, suite à une ouverture du score du CAB à la 56me mn, par le jeune Allouche. Mais une fois de plus, le Rapid de Relizane doit une très fière chandelle à son nouveau buteur international Benayad que convoitent désormais plusieurs ténors de la Ligue 1 Mobilis, et non des moindres, au même titre que son compère Tebbi, et qui allait égaliser à la 81e mn, en inscrivant un 5ème but en sa faveur, fort capital pour le RCR.

Il est vrai que ce dernier précieux point ramené des Aurès par les Lions de la Mina de l'Ouest, n'a pas permis au RC Relizane de réaliser une excellente opération dans le bas du classement, puisque le Rapid reste «scotché» pour le moment à la 15e place avec 13 pts.

Il n'en demeure pas moins que les protégés du coach tunisien Bouakkaz s'accrochent toujours, derrière une meute d'équipes qui sont encore loin, très loin d'avoir réalisé la décantation avec la zone rouge que ferme pour l'instant le MO Béjaïa.

Il est vrai enfin que les erreurs d'arbitrage sont devenues tellement légion, et surtout monnaie courante, qu'il faudra craindre sérieusement le pire, lorsque le championnat de la Ligue1 Mobilis atteindra son paroxysme, devenu «incontournable», à partir de sa dernière phase.

Une prochaine phase retour qui s'annonce une fois de plus des plus floues, avec comme décor habituel son lot de contestations et autres «suspicions» sans fin.