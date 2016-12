LIGUE 1 MOBILIS - 15E JOURNÉE:LA JSK S'EST ENFIN IMPOSÉE À DOMICILE CONTRE LE CRB Les Canaris sauvent la face

Par Bachir BOUTEBINA -

La JSK a enfin offert à son fidèle public un premier succès à domicile, et dont le dernier en date remonte au mois de mai 2016.

Le but inscrit avant-hier au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou par l'attaquant Boulaouidet, trois minutes avant la pause, aura finalement permis aux Canaris du Djurdjura de battre le CR Belouizdad, et surtout offrir pour la première fois au public kabyle un premier succès à domicile, fort salutaire pour la JSK. Une dernière sortie en date dans la cité des Genêts, d'un ténor local qui a dû attendre l'ultime journée de la première phase du championnat de la Ligue 1 Mobilis, afin de renouer enfin une victoire longtemps contestée par les Belouizdadis, et qui valait surtout son véritable pesant pour la formation kabyle. Trois nouveaux points engrangés samedi passé dans la douleur, et qui ont ainsi permis aux Canaris de rejoindre avec 16 points au classement, pas moins de trois formations, en l'occurrence le DRB Tadjenanet, le CA Batna, et leur dernière victime en date, le CR Belouizdad. Grâce à ce dernier succès, le 3ème depuis l'entame de la saison en cours, la JS Kabylie n'est plus pour l'instant en position de relégable, et cède ainsi sa place au CS Constantine (14 pts). Le onze aligné par le Tunisien Hidoussi a donc réalisé avant-hier à Tizi Ouzou une bonne opération sur le plan comptable, aux dépens d'un Chabab de belouizdad qui aurait pourtant pu faire très mal à son hôte kabyle, par le biais de Rebbih, et notamment Yahia Chérif, si les deux attaquants belouizdadis avaient fait preuve de maîtrise dans le dernier geste. Il est vrai que le club de Laâqiba que drive le Marocain Zaki Badou, est quelque peu passé à côté de son match, et son manque de réalisme en attaque lui a finalement coûté une défaite des plus amères, au cours d'un match dont l'enjeu de taille a tourné à l'avantage des Kabyles. Il est vrai que cette rencontre kabylo-belouizdadi, a été jugée des plus médiocres sur le plan footballistique, tant il est vrai que l'arbitre Bouzerar a été souvent contraint d'user de son sifflet. D'ailleurs, avant d'expulser après la pause le défenseur belouizdadi Belaïli, l'arrière gauche Ferhani s'était rendu coupable d'une véritable agression sur le portier du CRB Salhi, tant le geste commis par l'international kabyle des U 23, et dernier sélectionné en date par George Leekens, méritait en début de rencontre, au minimum le carton jaune. Un geste très déplorable, et surtout totalement inacceptable de la part de l'ex-défenseur du RC Arba, parce que Houari Ferhani a volontairement blessé au visage, son ex-coéquipier de l'EN Olympique. Heureusement que par la suite, les débats bien que souvent très accrochés sur le terrain, le fair-play a caractérisé ce match, au terme duquel, la JSK a enfin offert à son fidèle public un premier succès à domicile, et dont le dernier en date remonte au mois de mai 2016. Un triste record sans précédent, et suite auquel Lakhdar Adjali, l'actuel adjoint du Tunisien Sofiane Hidoussi, n'a nullement été très tendre dans ses propos d'après-match envers les Canaris, après avoir déclaré aux médias que la JS Kabylie est bel et bien devenue très faible, et qu'un sacré boulot attend désormais le staff technique pour essayer de remettre sur la bonne voie ce ténor au passé des plus prestigieux. Il est vrai que l'avis exprimé avant-hier par Adjali est partagé aujourd'hui par de très nombreux observateurs aguerris en la matière. Pour Hidoussi, le technicien tunisien a mis sur le compte de cette victoire des Canaris, le soutien de la galerie kabyle, et l'actuel driver de la JSK souhaite désormais un retour en force des supporters au stade du 1er-Novembre, et dès demain en 8èmes de finale face au très modeste Petit Poucet de l'épreuve populaire, les amateurs Guelmis de Fedjoudj. Côté président Hannachi, le boss kabyle n'a pas manqué l'occasion de «charger» une fois de plus les arbitres qu'il a ouvertement accusés d'avoir privé son équipe de la bagatelle de 12 points, avant de reconnaître haut et fort, tout «ignorer» de ce fameux article 48 qui interdit tout recrutement en cours de saison, d'un joueur évoluant en championnat amateur.

Pis, Moh Chérif Hannachi a clairement laissé entendre devant les médias que la plupart des présidents méconnaissaient totalement l'article sus-cité relevant de la FAF. Et pour corser le tout, «l'incorrigible» président de la JSK a ajouté avant-hier soir qu'il visait désormais les quarts de finale en accueillant demain un très modeste adversaire, largement à la portée des Canaris. En réalité, un ténor du prestige des Canaris du Djurdjura vise au minimum le dernier carré. Mais comme l'a si bien affirmé sans ambages Lakhdar Adjali, la JS Kabylie n'est plus du tout aujourd'hui ce grand géant du football national et africain.

Dans l'immédiat, la JSK s'accorde plutôt un cours répit en championnat, avant d'entamer en janvier 2017 une deuxième partie de saison des plus compliquées, au regard du classement actuel de la Ligue 1 Mobilis.