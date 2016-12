LIGUE 1 MOBILIS - 15E JOURNÉE:MO BÉJAÏA Les Crabes crient au scandale

Par Boualem CHOUALI -

Les Béjaouis ont accusé l'arbitre Bessiri de les avoir privés d'un but valable

Mohamed Henkouche pourrait bien être le nouvel entraîneur du MOB, selon une source proche de la direction des Vert et Noir.

Les Vert et Noir de Yemma Gouraya qui se devaient de régir avant-hier au stade du 20-Août face aux Sang et Or du NAHD n'ont pas été au rendez-vous en matière de résultat technique, mais ont bien marqué leur présence sur le terrain notamment en deuxième période. Dans une rencontre très dense, les Crabes ont fait sortir le grand jeu en deuxième période pour revenir au score après avoir été battus dans le premier quart d'heure de la première mi-temps. Les crabes ont beau essayer de remettre les pendules à l'heure, mais c'était sans compter sur une bonne organisation défensive des sang et or. Mais leur réveil n'a pas été vain, car le club le plus populaire de la Soummam est parvenu à inscrire un but à la 89' par l'intermédiaire de Belakhder, mais l'arbitre a sifflé une faute au profit du gardien Doukha qui a été chargé par le défenseur béjaoui. Les Béjaouis, pour leur part, n'ont pas digéré la fin du match, accusant carrément l'arbitre de les avoir sabotés. En effet, Ils n'ont pas manqué de volonté ni même de détermination à mettre un terme à la série de mauvais résultats, mais leur élan a été stoppé net par le directeur de jeu qui n'a pas accordé leur but égalisateur à la 89' de jeu, estiment les dirigeants du club le plus populaire de la Soummam. Du coup, les Crabes crient au scandale: «on nous a sanctionnés, par quatre matchs sans public dont deux en dehors de nos bases, en dépit de nos explications et des preuves que nous avons avancées, maintenant que nous prenons nos responsabilité à redresser la barre, voilà qu'on fait face au problème d'arbitrage. Sinon, comment expliquer le refus de notre but marqué à la 89'. Un but qui n'a été entaché d'aucune irrégularité.» Malgré la défaite, qui complique davantage la mission de sauvetage du club en Ligue1 Mobilis, les Crabes gardent encore espoir.

En outre, sur le plan technique, les Crabes qui sont à la recherche d'un entraîneur pour parer au départ précipité et inattendu de Youcef Bouzidi, sont sur la piste de pas moins de quatre entraîneurs, à savoir, Mohamed Henkouche, Mihoubi, Yaïche et Toufik Rouabah. Mais c'est plutôt Mohamed Henkouche qui pourrait bien être le nouvel entraîneur du MOB, selon une source proche de la direction des Vert et Noir. L'actuel entraïneur de l'ASM Oran qui a décidé de changer d'air semble intéressé par l'offre des Crabes pour succéder à Youcef Bouzidi. Notre source précise que Henkouche qui a d'ores et déjà donné son accord de principe serait présent mardi prochain au stade Opow de Béjaïa, pour assister au match retard MOB - CA Batna. Par ailleurs, en cas de défection de dernière minute, l'actuelle direction des Vert et Noir, a envisagé d'autres options. la première serait la piste de Mihoubi, quant à la deuxième, serait celle de Toufik Rouabah, l'entraîneur du CAB qui a décidé de mettre fin à sa collaboration avec le club chaouï, après le semi-échec concédé par sa désormais ex-équipe devant le RCR.