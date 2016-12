A CINQ JOURS DU DERNIER DÉLAI DE LA CAF Leekens et le casse-tête de la liste des 23

Par Saïd MEKKI -

Le sélectionneur national en grande discussion avec ses joueurs

Après avoir élargi la première pré-liste des joueurs de 27 à 32 éléments en vue d'en choisir «23» pour participer à la CAN 2017, il ne reste en réalité que cinq jours au sélectionneur des Verts, Georges Leekens, pour choisir définitivement son groupe.

Les règlements de la Confédération africaine de football stipulent que la liste des joueurs devrait être envoyée 15 jours avant le début de la compétition. Et c'est donc le 30 décembre qui sera le dernier délai. Seulement et toujours selon les règlements de la CAF, les sélectionneurs peuvent effectuer des changements par la suite mais «uniquement en cas de blessure grave» de ou des joueurs. Ainsi le staff technique des Verts devrait donc choisir neuf des 32 convoqués pour les laisser avec leurs clubs respectifs. Mais la question qui se pose et qui surtout brûle les lèvres des observateurs est simple: pourquoi perdurer avant d'annoncer cette fameuse liste sachant qu'aucun match en dehors des locaux et des «Anglais» n'est au programme des joueurs. De plus, et compte tenu du fait que la CAF autorise le changement des joueurs lorsqu'il y a blessure avérée, rien ne justifie cette histoire de perdurer pour faire le choix. Reste la question de savoir si Leekens voudrait effectuer son stage qui débutera le 2 janvier prochain avec deux matchs amicaux au programme contre la Mauritanie dont un à huis clos, en prenant avec lui un groupe élargi avant le dernier choix. Des spéculations vont bon train sur ces «listes» qui ont changé en l'espace d'une quinzaine de joueurs alors que la liste définitive reste toujours inconnue. Des choix des joueurs même dans cette liste bien qu'élargie font couler beaucoup d'encre car tout simplement les critères ne sont pas bien définis ou sinon ne sont pas appliqués à la lettre. Inutile d'évoquer ce sacré argument de ne point convoquer un joueur manquant de temps de jeu alors que des joueurs manquant justement de temps de jeu sont là alors que d'autres ayant un temps de jeu meilleur ne sont pas convoqués. D'habitude on donnait la liste des 23 joueurs avec une autre additive où on retrouve les réservistes. Cette fois ce n'est plus le cas et c'est presqu'un vrai mystère. Pourtant les joueurs clés des Verts soit au moins 15 joueurs sont bien connus. Il ne reste plus que les doublures à choisir alors qu'on retrouve dans certains postes plus d'une doublure. Quant à cette liste des gardiens de but, des observateurs ne comprennent pas pourquoi choisir un gardien de but manquant visiblement de temps de jeu depuis des lurettes en plus d'un autre commettant des bourdes de

«novice» et manquant donc d'assurance et enfin un troisième véritable «novice»!

Ceci dit, le staff technique et à sa tête le Belge, Leekens en sera le seul responsable bien que des spéculations fassent état de l'intervention du président de la FAF... Parmi ces spéculations, il y a celle faisant état de la liste des «23» qui est déjà sur le bureau du président et qui n'attend que la publication officielle. Et les coeurs des 32 joueurs convoqués battent à un rythme soutenu alors que sur le plan psychologique l'attente est vraiment «stressante». Il faut donc attendre cette liste et surtout ce début du stage du 2 janvier prochain avant les deux matchs amicaux pour être fixé sur la liste définitive de ces fameux «23» devant participer à la CAN au Gabon.

Encore faut-il rappeler que le coach Leekens avait tenu à préciser récemment: «J'ai demandé à jouer deux matchs amicaux en vue de cette CAN, chose que la Fédération algérienne a accepté. Au cours de ces deux tests (les 7 et 10 janvier) je vais tester certains joueurs», avait-il alors expliqué...

S. M.