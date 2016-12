26 AFRICAINS DE PREMIER LEAGUE RETENUS POUR LA CAN 2017 Quatre Algériens présents au Gabon

Vingt-cinq joueurs africains évoluant dans le championnat d'Angleterre vont prendre part avec leurs sélections respectives à la Coupe d'Afrique des nations 2017 au Gabon (14 janvier-5 février),a rapporté hier la presse britannique. La sélection ivoirienne est la plus représentée avec cinq éléments: Eric Bailly (Manchester United), Lamine Koné (Sunderland), Max-Alain Gradel (Bournemouth), Wilfried Bony (Swansea) et Wilfried Zaha (Crystal Palace). Le Sénégal, l'un des adversaires de l'Algérie dans cette CAN, compte quatre joueurs: Sadio Mané (Liverpool), Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyaté (West Ham) et Mame Biram Diouf (Stoke City). L'Algérie, quant à elle, détient quatre internationaux: Riyad Mahrez et Islam Slimani (Leicester City), Sofiane Feghouli (West Ham) et Adlène Guedioura (Watford). L'Egypte, qui retrouve le tournoi continental après avoir brillé par son absence lors des trois dernières éditions, compte trois joueurs en Angleterre: Ramadane Sobhi (Stoke), Mohamed Elneny (Arsenal) et Ahmed El Mohamedy (Hull City). Le Ghana, vice-champion d'Afrique, a trois éléments évoluant en Premier league: Jeffrey Schlupp (Leicester City), Daniel Amartey (Leicester City) et André Ayew (West Ham). La RD du Congo et le Maroc suivent derrière avec deux joueurs chacun.