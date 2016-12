CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE BOXE (PHASE RÉGIONALE OUEST) Domination des pugilistes d'Oran et d'Aïn Témouchent

Les boxeurs des ligues d'Oran et d'Aïn Témouchent ont dominé la phase régionale Ouest du championnat d'Algérie de boxe cadets, juniors et seniors, qui a pris fin avant-hier à la salle du complexe sportif de la nouvelle ville «Akid Othmane» d'Aïn Témouchent. La ligue d'Oran a occupé la première place en nombre de pugilistes qualifiés dans différentes catégories de poids lors de cette manifestation sportive qui a enregistré la participation de 65 boxeurs dans les trois catégories de six wilayas de l'Ouest du pays, à savoir Saïda, Mascara, Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Oran et Aïn Témouchent. Cette phase régionale Ouest, organisée trois jours durant par la Ligue de wilaya d'Aïn Témouchent sous l'égide de la Fédération algérienne de boxe, est qualificative pour la phase nationale dont la date et le lieu ne sont pas encore déterminés. Le niveau technique de cette compétition a été jugé «tout juste moyen» par les spécialistes du noble art présents à Aïn Témouchent. Le système de la compétition prévoit le déroulement de huit phases régionales à Aïn Defla, Béchar, Chlef, Béjaïa, Boumerdès, Annaba, M'sila et Aïn Témouchent, à l'issue desquelles deux boxeurs de chaque catégorie de poids en cadets, juniors et seniors seront qualifiés à la phase nationale du championnat d'Algérie.).