CHAMPIONNAT NATIONAL D'EXCELLENCE DE JUDO Le programme de la compétition dévoilé

Habituellement, la compétition est ouverte uniquement à ces 16 athlètes, mais cette année, la participation sera ouverte à d'autres judokas, et pas des moindres, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de l'élite du judo national.

Les organisateurs du championnat national (messieurs/dames) d'Excellence de judo ont dévoilé lundi le programme de cette compétition, prévue les 6-7 janvier 2017 à la salle Harcha-Hacène (Alger). Le premier jour de compétition sera réservé aux qualifications des catégories -81 kg, -90 kg, -100 kg et +100 kg chez les messieurs, ainsi que celles des -70 kg, -78 kg et +78 kg chez les dames.

Le 2e jour de compétition, lui sera destiné aux qualifications des catégories de poids restantes, à savoir celles des -60 kg, -66 kg et -73 kg chez les messieurs, ainsi que celles des -48 kg, -52 kg et -57 kg chez les dames. Suivant les catégories de poids, les premières finales auront lieu vendredi à partir de 16h, et les autres samedi, à la même heure. «La pesée officielle, le tirage au sort et la réunion technique» quant à eux, auront lieu jeudi, soit 24 heures avant le coup d'envoi de la compétition, selon la Fédération algérienne de judo (FAJ). Le championnat national d'Excellence, anciennement dénommé Top 16, est ouvert aux 16 athlètes ayant obtenu le meilleur classement lors des précédents championnats nationaux, à raison de 8 seniors, 4 juniors et 4 espoirs, aussi bien chez les messieurs que chez les dames.

Habituellement, la compétition est ouverte uniquement à ces 16 athlètes, mais cette année, la participation sera ouverte à d'autres judokas, et pas des moindres, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de l'élite du judo national. «L'an dernier, nos meilleurs judokas étaient en stage bloqué à Bakou (Azerbaïdjan) pour préparer les jeux Olympiques de Rio, ce qui a permis à de nouveaux talents d'émerger et de s'illustrer pendant le précédent Top 16. Aujourd'hui, qu'ils sont de retour, les internationaux comme Sonia Asselah et Abderrahmane Benamadi seront directement admis dans ce championnat d'Excellence», a expliqué le Directeur technique national (DTN) Samir Sebaâ.